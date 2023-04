Governo vai lançar pacote de concursos com 2 mil vagas nesta semana

De acordo com a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, 502 cargos serão para a Fundação dos Povos Indígenas (Funai)

Um pacote de concursos com duas mil vagas será anunciado neste semana. Foi o que disse a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, que informou também que as seleções realizadas neste ano serão anunciadas em blocos.

Em entrevista ao Correio Braziliense, a chefe da pasta, o primeiro anúncio vai ter entre 1,5 mil a 2 mil vagas, incluindo 502 cargos para a Fundação dos Povos Indígenas (Funai), conforme havia sido anunciado pelo presidente Lula (PT).

Também serão contemplados no primeiro bloco seleções para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e o Ministério do Meio Ambiente (MMA), além de mais de 500 vagas para analistas que atenderão diversos ministérios.

Posteriormente, serão anunciados concursos para os ministérios da Educação, Planejamento e do Trabalho. Com expectativa de mais duas mil vagas até o fim do mês.

A ministra explicou ainda que o ministério trabalhava para autorizar os concursos em 30 de abril, para dar uma resposta aos órgãos para eles fazerem os pedidos para o próximo ano. Mas não deu para fechar e esses pacotes vão ficar para maio.

"Por isso que maio será um mês relevante para nós, porque será a resposta final dos órgãos sobre os pedidos para o próximo ano. Temos esse prazo, de 31 de maio, para darmos uma resposta aos órgãos a respeito do que vai ser autorizado neste ano, e o que está na fila vai ficar para o Orçamento do ano que vem", explicou.

