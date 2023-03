Após compra pela ArcelorMittal, CSP poderá exportar para a Europa

O vice-presidente-executivo da ArcelorMittal Aços Planos América do Sul informou que existe interesse do velho continente em ter a usina como fornecedora de parte da demanda

A ArcelorMittal Pecém, ex-Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), poderá ampliar seus negócios internacionais e exportar placas de aço para a Europa, segundo afirmou o vice-presidente-executivo da ArcelorMittal Aços Planos América do Sul, Jorge Oliveira.

"A ArcelorMittal Pecém poderá ser mais uma opção para Europa... Tem interesse da Europa em ter a CSP como fornecedora de parte da demanda", disse Jorge à Reuters. O POVO confirmou a informação com a companhia.

A empresa concluiu a compra da siderúrgica instalada no Ceará na última semana, após desembolsar US$ 2,2 bilhões para Vale e as sul-coreanas Posco e DongKuk.

A CSP é responsável por quase metade da pauta de exportação cearense e possui forte atuação no mercado interno, mas também realiza exportações para América do Norte, incluindo Estados Unidos e México.

A siderúrgica tem também um alto-forno com capacidade de 3 milhões de toneladas, tendo acesso ao Porto de Pecém via correias transportadoras, um porto de águas profundas de grande escala, localizado a 10 quilômetros da usina.



O novo presidente da CSP, Erick Torres, havia falado ao O POVO que essa aquisição tem um papel estratégico como grupo e que a usina tem potencial de crescimento.

"Nessa formação do hub (de hidrogênio verde), quando a gente pensa em energia renovável, em hidrogênio verde, e óbvio vamos ter mais 3 milhões de toneladas de placas de aço junto com o grupo para a gente poder dentro do mercado mundial ter fornecimento num potencial com custo bem competitivo dentro do País e fora do País", disse.

Com a aquisição da CSP, a ArcelorMittal elevou sua capacidade de produção de aços planos no Brasil para 10,5 milhões de toneladas por ano, enquanto a capacidade total, incluindo longos, sobe para 15,5 milhões de toneladas.

