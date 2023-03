Crédito para energia solar residencial no BNB cresce 79,5% no Ceará

Os valores contratados em crédito pelo Banco do Nordeste (BNB) para energia solar residencial no Ceará cresceram quase 80% em 2022. O valor passou de R$ 16,1 milhões financiados em 2021 para R$ 28,9 milhões no ano passado, segundo dados divulgados pela instituição nesta quinta-feira, 16.

O aumento no Estado é maior do que o resultado geral divulgado pelo banco, que atua nos nove estados do Nordeste e em parte de Minas Gerais e Espírito Santo. A alta geral registrada foi de 62%, pulando de R$ 113 milhões para R$ 184 milhões.

Em relação à quantidade de clientes que contrataram o crédito, houve um aumento de 55%, passando de 3.428 para 5.335 de um ano para o outro, o que demonstra uma maior busca pela autogeração.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o presidente do BNB, José Gomes da Costa, as mudanças nos processos de liberação do crédito na instituição facilitaram as operações e estimularam novas contratações.

“Nós passamos a adotar o parecer de acesso feito pelas concessionárias de energia em substituição a três documentações que eram exigidas antes, que são a viabilidade técnica, a certificação dos equipamentos e a própria vistoria técnica. Ou seja, nós mantivemos a segurança nas operações, mas reduzimos a burocracia”, afirmou.

Gomes da Costa ressaltou ainda que estão disponíveis cerca de R$ 186 milhões para novas operações em 2023: "acreditamos que vamos contratar até mais, pois apenas em janeiro e fevereiro já financiamos R$ 34 milhões. Isso é quase 20% da meta para o ano", explicou.

Como funciona o crédito do BNB para energia solar residencial

A linha de financiamento do BNB utiliza recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) no apoio à aquisição de sistemas para micro e minigeração distribuída de energia por fontes renováveis para consumo próprio do mutuário ou destinados à locação.

As centrais geradoras que podem ser instaladas por meio desse crédito devem ter potência instalada menor ou igual a 75 kW (microgeração) ou superior a 75 kW e menor ou igual a 5 MW (minigeração).

Mais notícias de Economia

Tags