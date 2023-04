Bairro planejado no Aquiraz lança quarta fase e projeta R$ 270 mi em vendas

A nova fase do bairro planejado Smart City Aquiraz, lançada no próximo mês, deve render com a sua venda total, pelo menos, cerca de R$ 270 milhões, a Planet Smart City. A quarta etapa no cronograma de construção recebe o nome de Praia Bela e terá como diferencial uma via que dará acesso à praia do Iguape.

Com capacidade para 735 residências e 2.899 lotes, o ticket médio dos produtos é de R$ 55 mil para loteamentos e R$ 150 mil para imóveis prontos para morar. O empreendimento, localizado a cerca de 50 quilômetros da Capital, tem como meta ser a moradia de 15 mil pessoas, até 2025.

"Esta nova etapa representa um aumento significativo na oferta de lotes e casas. Antes do lançamento desta fase, tínhamos capacidade para 926 casas e 2.893 lotes. Esta ampliação é um investimento que realizamos, acreditando no potencial de nossos produtos", afirma Susanna Marchionni, cofundadora e CEO da Planet Smart City no Brasil, proprietária do empreendimento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Foto: Paloma Vargas/O POVO

Susanna Marchionni, cofundadora e CEO da Planet Smart City no Brasil

O investimento total do empreendimento, que é 100% privado, é de 50 milhões de dólares. Os lotes são financiados pela própria construtora, já as casas podem ser financiadas pelos planos habitacionais governamentais ou por bancos privados.

Todos os imóveis podem ser customizados. Ao todo, atualmente, nas duas fases já entregues, 250 famílias já estão morando ou usando o local como segunda residência/casa de praia.

Susanna comenta que de todos os pilares da empresa, o de oferecer habitação acessível e de qualidade para todos, é o mais importante.

"Em nossos projetos, e neste em Aquiraz, não é diferente, temos um Hub de Inovação sempre aberto para moradores e não moradores, ou seja, aqueles que residem no entorno. Esses locais passam a ser espaço deles e isso gera, inclusive, mais segurança", disse ela, dando como exemplo a sala de cinema, aula de inglês gratuita, biblioteca de livros e objetos e espaço coworking.

Além disso, os empreendimentos cidade da empresa possuem além dos locais específicos para as residências, espaços projetados para a exploração comercial.

"Isso gera renda para os próprios moradores, além de censo de pertencimento e sensação de estar em um espaço que atende muitas das suas necessidades." Para fomentar ainda mais esses espaços, nas smart cities o primeiro ano de aluguel é gratuito, incentivando os empreendedores locais.

Em todos os empreendimentos da Planet Smart City, que tem projeção de faturamento total de R$ 300 milhões, em 2023, não é cobrado condomínio e, durante dois anos, a empresa faz a gestão participativa dos bairros planejados, auxiliando no cultivo da cultura de pertencimento e de cuidado com o que “é de todos”.



A Planet Smart City foi fundada em 2015 pelos especialistas imobiliários italianos Giovanni Savio e Susanna Marchionni. Lider global em Cidades Inteligentes Inclusivas, a companhia tem sede em Londres, com escritórios na Itália, Brasil, Reino Unido e Índia.

No Brasil, a companhia conta com sete projetos, sendo dois empreendimentos em operação no Ceará: um no Rio Grande do Norte e quatro na capital paulista.

Mais notícias de Economia

Tags