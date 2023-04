Conta de energia sobe até 11,54% no CE neste sábado, 22/4; veja impacto

A partir deste sábado, 22/4, entra em vigor os reajustes autorizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para os clientes da Enel Ceará. A revisão tarifária prevê aumentos de até 11,54% em 2023.

A decisão impacta 3,8 milhões de unidades consumidoras da Enel-CE nos 184 municípios do Estado. O aumento médio é de 3,06%.

O reajuste para consumidores residenciais é de 4,6%. Para clientes de média e alta tensão (indústrias e grandes comércios) haverá redução de 3,77%.

O índice máximo de reajuste é destinado aos consumidores rurais, de 11,54%.

Consumidores precisam estar atentos às finanças

O processo de revisão tarifária da Enel-CE é realizado a cada quatro anos pela Aneel para "preservar o equilíbrio econômico-financeiro da concessão".

Nesta revisão, o aumento de 1,84% no custo com compra de energia e de 1,23% com custos com transporte de energia fizeram com que a distribuidora tivesse esse patamar de revisão na tarifa.

Para o consumidor, o que resta é apertar os cintos e absorver o aumento. O economista e educador financeiro Érico Veras Marques destaca que as famílias vão precisar redobrar os cuidados para evitar consumo desnecessário.

Conta de energia elétrica (Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil)



O esforço é necessário, ainda mais num momento em que outros boletos ainda estão demandando boa parte dos recursos familiares neste início de ano, como é o caso do IPVA, IPTU e da nova Taxa do Lixo - para os moradores de Fortaleza.

"As famílias precisam estar atentas, se policiarem. O orçamento vai ficando mais apertado e as famílias com contas apertadas vão precisar cortar em outras áreas", afirma Érico.

O educador financeiro destaca que são necessários cuidados especiais com consumo de energia de alguns eletrodomésticos, como geladeiras, máquinas de lavar, fritadeiras elétricas e chuveiros elétricos.

O que disse a Enel Ceará após o aumento confirmado

Em entrevista ao programa Guia Econômico, da rádio O POVO CBN, o diretor de regulação da Enel Ceará, Hugo Lamin, explicou que na próxima conta de luz, que o consumidor vai receber em maio, será cobrado um valor proporcional do reajuste. "Até o dia 21 com a tarifa que está vigente hoje e a partir do dia 22 de abril com esses valores anunciados."

Ele reforça que esse procedimento aprovado pela Aneel ocorre em todas as distribuidoras do país. "A Aneel já aprovou nove revisões, e o efeito para o Ceará foi o segundo menor."

Veja dicas para economizar com aparelhos domésticos

Ar condicionado: Procure instalar o aparelho em local arejado, com boa circulação de ar, evitando áreas expostas ao sol. Manter os filtros limpos para não forçar o aparelho é outra boa dica. Além de evitar o frio excessivo, regulando a temperatura em cerca de 23 graus, mantendo portas e janelas fechadas para evitar que o frio escape do ambiente. Lembre-se: quanto mais frio, maior o consumo de energia.

Procure instalar o aparelho em local arejado, com boa circulação de ar, evitando áreas expostas ao sol. Manter os filtros limpos para não forçar o aparelho é outra boa dica. Além de evitar o frio excessivo, regulando a temperatura em cerca de 23 graus, mantendo portas e janelas fechadas para evitar que o frio escape do ambiente. Lembre-se: quanto mais frio, maior o consumo de energia. Chuveiro Elétrico: Na maioria das vezes, é o aparelho que mais consome energia em uma residência. Por isso, sempre que possível, mantenha-o na função verão. Lembre-se de fechar a torneira para se ensaboar e limpe a saída da água periodicamente. Também procure ligar o chuveiro quando a maioria dos outros aparelhos estiver desligada para não sobrecarregar a rede elétrica.

Na maioria das vezes, é o aparelho que mais consome energia em uma residência. Por isso, sempre que possível, mantenha-o na função verão. Lembre-se de fechar a torneira para se ensaboar e limpe a saída da água periodicamente. Também procure ligar o chuveiro quando a maioria dos outros aparelhos estiver desligada para não sobrecarregar a rede elétrica. Ferro Elétrico: O aparelho pode representar até 7% do valor da sua conta de energia. Por isso, procure acumular o máximo de roupas antes de passar. Assim, você usa a energia com mais eficiência e economiza na fatura. Ainda: Use o ferro no grau correto de aquecimento para cada tipo de tecido e inicie o trabalho pelas roupas mais pesadas e, após desligar o ferro, aproveite o calor remanescente para passar algumas roupas leves.

O aparelho pode representar até 7% do valor da sua conta de energia. Por isso, procure acumular o máximo de roupas antes de passar. Assim, você usa a energia com mais eficiência e economiza na fatura. Ainda: Use o ferro no grau correto de aquecimento para cada tipo de tecido e inicie o trabalho pelas roupas mais pesadas e, após desligar o ferro, aproveite o calor remanescente para passar algumas roupas leves. Televisão: O aparelho pode representar, em média, até 15% do valor da sua conta. Por isso, não deixe ela ligada quando não houver ninguém assistindo. Evite o hábito de dormir com a TV ligada ou programe o aparelho para desligar automaticamente. E mais: Importante lembrar que a televisão consome energia mesmo desligada. Nesse caso, a melhor opção é retirá-la da tomada quando não estiver assistindo.

O aparelho pode representar, em média, até 15% do valor da sua conta. Por isso, não deixe ela ligada quando não houver ninguém assistindo. Evite o hábito de dormir com a TV ligada ou programe o aparelho para desligar automaticamente. E mais: Importante lembrar que a televisão consome energia mesmo desligada. Nesse caso, a melhor opção é retirá-la da tomada quando não estiver assistindo. Máquina de lavar: Procure lavar o máximo de roupas possível de uma só vez.

Fonte: Enel Brasil

