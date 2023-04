Conta de luz terá alta de até 11,54% no Ceará; saiba detalhes

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou, nesta terça-feira, 18, a revisão tarifária na conta de luz. O aumento será de 4,60% para os clientes residenciais, e para o consumidor rural, a alta será de 11,54%. Os novos valores passam a vigorar a partir deste sábado, 22.

O valor do aumento indicado foi ainda maior do que a proposta enviada pela Enel Distribuição Ceará. A companhia havia solicitado, no começo deste ano, um reajuste de 3,62% para os consumidores residenciais e 10,46% para os rurais, que tiveram a retirada do desconto definida pelo Governo Federal.

A revisão tarifária da Enel Ceará é realizada a cada quatro anos, com o objetivo de preservar o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, reconhecendo os investimentos realizados pela companhia no período.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, a definição da nova tarifa considera a atualização dos custos de geração e transporte da energia (transmissão e distribuição) e encargos setoriais.

Na revisão tarifaria deste ano, as tarifas foram impactadas, entre outros fatores, pelo aumento da compra de energia (+1,84%) e dos custos com transporte de energia (+1,23%), que não são controlados pela companhia. A parcela B, que é o custo da distribuidora, ficou negativo, em média -0,21%.

Para os clientes de média e alta tensão, como indústrias e grandes comércios, haverá uma redução de, em média, -3,77%, um pouco mais do que havia sido sugerido pela companhia (-3,74%).

Mais notícias de Economia

Tags