Aumento de 3,62% na conta de luz no Ceará será discutido na próxima semana

A proposta de revisão tarifária solicitada pela Enel Distribuição Ceará será deliberada na próxima terça-feira, 18, pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A companhia elétrica havia solicitado um aumento de 3,62% na conta de luz para os consumidores residenciais.

Caso o reajuste seja aprovado sem alterações, o aumento passa a vigorar a partir do dia 22 de abril.

Além das residências, a proposta da Enel também solicita reajuste de 4,47% para os consumidores de tensão média, e de -3,74% para consumidores de alta tensão (indústrias), o que daria um aumento médio de 2,28%.



Já para o consumidor rural, essa alta pode chegar a 10,46%, o triplo do que seria para o residencial e quase o dobro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) aferido no ano passado, que ficou em 5,79%.

Conforme nota da Aneel, a diferença verificada entre os índices para alta e baixa tensão se deve à nova estrutura de custo da revisão tarifária periódica e às novas tarifas de referência da Enel Ceará, cujo custo médio para consumidores na baixa tensão cresceu consideravelmente em relação à última revisão da distribuidora, em 2019.

