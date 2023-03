Ricardo Cavalcante vai integrar "Conselhão" do Lula

O presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, vai integrar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável (CDESS) do Governo Federal, também conhecido como Conselhão.

Na prática, cabe ao conselho, entre outras atribuições, auxiliar o presidente na formulação de políticas públicas para o desenvolvimento econômico social sustentável.

Além de analisar propostas de políticas públicas e reformas, articulando a relação do governo com os setores da sociedade, e mobilizando agentes dos setores econômicos e a população a se engajarem em projetos.

Criado pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu 1º mandato (2003-2006), o colegiado foi extinto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2019.

A volta do colegiado havia sido anunciada pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, em 2 de janeiro, mas foi oficializada somente na última sexta-feira, 24, por meio de decreto publicado em edição extra do "Diário Oficial da União".

Ricardo integra o colegiado como um dos 150 cidadãos brasileiros "de ilibada conduta e reconhecida liderança e representatividade". Além de presidente da Fiec, ele também preside a Associação Nordeste Forte, que representa as nove Federações das Indústrias do Nordeste.

O Conselhão é presidido pelo presidente Lula. Também compõem o conselho, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e os notáveis.

Além de Ricardo Cavalcante, foram convidados para o colegiado de notáveis nomes como:

Luiza Trajano, fundadora do Magazine Luiza;

Neca Setúbal, socióloga e herdeira do grupo Itaú;

Cristina Junqueira, dirigente do Nubank;

José Carlos Martins, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC);

Aline Sousa, representante do Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável;

Heloisa Soares, da Frente de Luta por Moradia;

Bela Gil, chef de cozinha, apresentadora e ativista da alimentação saudável.

De acordo com o decreto, os integrantes do CDESS devem ter experiência nos temas de interesse do colegiado, ou ocupar função de dirigente em organizações sindicais, movimentos sociais ou organizações da sociedade civil ou do setor privado.

