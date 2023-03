Setor de franquias cresce 11,1% no Ceará em 2022

O segmento que mais se destacou em faturamento no Estado foi o de entretenimento e lazer, com crescimento de 96,4% em relação ao ano passado

O mercado de franquias no Ceará registrou um crescimento de 11,1% no faturamento geral das redes em 2022, com mais de R$ 4,4 bilhões de receita. O setor já totaliza 3.929 operações no Estado, um aumento de 12,7% em relação a 2021. Os dados são da Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Segundo o estudo, o segmento que mais se destacou em faturamento no Estado foi o de entretenimento e lazer, com crescimento de 96,4% em relação ao ano passado. Também cresceram o de alimentação (43,6%) e casa e construção (34,9%).

Já em relação ao crescimento das operações, aquelas com maior expansão foram serviços e outros negócios, saúde, beleza e bem-Estar e alimentação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A pesquisa sinaliza que esse crescimento está diretamente ligado à retomada da atividade econômica e da vida social, com o maior fluxo de consumidores nas lojas físicas, inclusive em shoppings e outros centros comerciais. Ao mesmo tempo, é observado que delivery e e-commerce não perderam força.

Segundo Fernando Ribeiro, diretor regional da ABF Nordeste, a retomada dos eventos e o crescimento de turismo e hotelaria também tem um impacto muito positivo.

"Entendemos que esse movimento continue em 2023, a exemplo do que vimos no carnaval. De forma que o segmento de Entretenimento e Lazer tem boas condições para acompanhar a projeção de crescimento do setor de franquias como um todo em 2023 feita pela ABF, que é de 9 a 12%”, projetou.

O crescimento no Ceará, no entanto, ainda ficou abaixo do que foi registrado no Nordeste e no Brasil. A Região faturou mais de R$ 31 bilhões, que representa um aumento de 14,6% no ano, enquanto no âmbito nacional a alta foi de 14,3%, com R$ 211 bilhões faturados.

Já em relação a geração de empregos diretos ligados ao mercado de franquias, o Estado cresceu 18,5% na comparação com 2021. Foram 33.704 trabalhos gerados, ante 28.451 no ano anterior. O aumento foi maior do que o registrado nacionalmente (12,6%).

Mais notícias de Economia

Tags