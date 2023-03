Caixa e Banco do Brasil também suspendem consignado do INSS

Depois de os bancos privados suspenderem o crédito consignado para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a Caixa e o Banco do Brasil também anunciaram que vão aderir a suspensão da modalidade.

O movimento acontece após o Governo Federal reduzir as taxas de juros da modalidade de crédito, de 2,14% para 1,7% ao mês.

A Federação Brasileira dos Bancos (Febrapan), havia afirmado na última segunda-feira, 13, que o mercado financeiro havia se manifestado contra a decisão de reduzir a taxa de juros para empréstimos consignados.

"Neste momento, considerando os altos custos de captação, eventual redução do teto poderia comprometer ainda mais a oferta de empréstimo consignado e do cartão de crédito consignado”, disse a Federação através de nota oficial.

Entre as instituições que decidiram interromper a oferta do crédito estão todos os bancos privados Mercantil do Brasil, Pan, Pag Bank, Bem Promotora, Daycoval, Itaú, C6 e Bradesco. De acordo com os bancos, a suspensão ocorre por não ser economicamente viável para as instituições financeiras.

