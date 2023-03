Juros do empréstimo consignado a beneficiários do INSS caem para 1,70% ao mês

O Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) decidiu nesta segunda-feira, 13, baixar o teto de juros cobrados no empréstimo consignado a beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O ministro da Previdência e presidente do conselho, Carlos Lupi, anunciou a redução do teto dos atuais 2,14% ao mês para 1,70% para aposentados e pensionistas. A decisão foi tomada por 12 votos a 3.

"Como presidente do Conselho, fico orgulhoso em participar desta decisão", escreveu Lupi no Twitter. "Baixar os juros é a bandeira do nosso governo, e no que depender do Ministério da Previdência, estaremos sempre prontos para ajudar!", afirmou.

O teto de juros de 2,14% ao mês para beneficiários do INSS no empréstimo consignado - aquele com o desconto já na folha de pagamento ou no benefício - estava em vigor desde o início do ano passado.

O Conselho Nacional de Previdência Social estipula somente o teto dos juros; a taxa cobrada fica a cargo das instituições financeiras.

