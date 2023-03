Semana do Consumidor: Procon Fortaleza alerta sobre falsas promoções

Problemas com publicidade enganosa cresceram 58% nos últimos dois anos

A Semana do Consumidor, celebrada pelo comércio de 13 a 17 de março, pode ser bastante atrativa para os usuários. No entanto, o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) alertou para possíveis golpes ou falsas promoções.

O órgão atenta aos cuidados ao clicar em mensagens de texto e e-mails com ofertas que podem conter, além de vírus, clonagem de dados e golpes de falsos boletos bancários.

De acordo com levantamento do Procon, problemas com publicidade enganosa cresceram 58% nos últimos dois anos. Em 2021, foram contabilizados 58 registros, enquanto no ano seguinte (2022), o mesmo problema somou 92 reclamações.

O departamento recomenda que o consumidor realize pesquisa de preços em sites especializados que mostram o comportamento de preços de diversos produtos nos últimos meses.

Além disso, é sugerido optar pelo pagamento em cartão de crédito, de preferência virtual, pois ocorrendo algum problema de oferta não cumprida ou possível fraude em sites, é possível suspender o pagamento via empresa de cartão de crédito.

O presidente do Procon Fortaleza, Wellington Sabóia, alegou que tem aumentado a quantidade de consumidores que se vislumbram com preços atrativos e caem em golpes e falsas promoções, e explicou que as empresas que anunciam falsas ofertas podem responder a processo administrativo e serem multadas em até R$ 16 milhões.

"O mercado é livre para praticar a ampla concorrência, mas ludibriar o consumidor com a expectativa de redução de preços, diante de uma elevação prévia, caracteriza prática abusiva", disse.

Ainda segundo Sabóia, a publicidade enganosa é diferente de um golpe, pois este último é caracterizado quando a empresa também é vítima da utilização de marcas e logomarcas para emissão de boletos e vendas falsas.

"Nestes casos, o consumidor deve registrar Boletim de Ocorrência (BO) e buscar a Polícia Civil e o Judiciário para tentar identificar os fraudadores, bem como recuperar os valores pagos", orienta o presidente do Procon.

Como denunciar



A denúncia pode ser realizada pela Central de Atendimento ao Consumidor, pelo número 151, ou no Portal da Prefeitura, no campo "Defesa do Consumidor". Também é possível enviar denúncias de falsas promoções pelo aplicativo Procon Fortaleza, disponível nas plataformas Android e iOS.

