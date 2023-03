Erick Torres é o novo presidente da CSP, confirma ArcelorMittal

Jornalista no OPOVO

Executivo assume a recém-adquirida operação da siderúrgica no Complexo do Pecém

A ArcelorMittal confirmou o nome de Erick Torres como novo presidente da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP). O executivo já está trabalhando na unidade industrial na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e desempenhava a função de vice-presidente de Operações de Aços Planos da ArcelorMittal Brasil.

O POVO confirmou com a ArcelorMittal que a planta localizada no Complexo do Pecém será conhecida agora como ArcelorMittal Pecém e ficará sob gestão da ArcelorMittal Aços Planos América Latina.

O executivo assume a recém-adquirida operação no Ceará pela qual a ArcelorMittal pagou US$ 2,2 bilhões da CSP, que tem capacidade de produzir 3 milhões de toneladas de placas de aço por ano.

Currículo de Erick Torres

Erick Torres é o novo presidente da ArcelorMittal Pecém. (Foto: Divulgação)



O novo presidente da ArcelorMittal Pecém, no Complexo do Pecém, é formado em Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal Fluminense (UFF), pós-graduado e mestre em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Ouro Preto. Trabalha na ArcelorMittal desde 2002.

Até a confirmação da promoção, Erick estava como vice-presidente de Operações de Aços Planos da ArcelorMittal Brasil, responsável pelas unidades de Tubarão-ES, Vega do Sul-SC e Contagem-MG.

