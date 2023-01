Cade aprova venda da CSP para ArcelorMittal; veja valores

Jornalista no OPOVO

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) confirmou oficialmente a venda da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) para a ArcelorMittal. O despacho de aprovação sem restrições foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 12/1.

A operação envolve a venda de 100% das ações da siderúrgica por US$ 2,2 bilhões.

A CSP é uma siderúrgica que pertence aos grupos econômicos da Vale, em parceria com os sul-coreanos Posco e Dongkuk.

O negócio foi anunciado em julho de 2022 e foi recebido com boas expectativas pelo Governo do Ceará e setor empresarial cearense, que espera que a ArcelorMittal amplie os investimentos na CSP e impulsione a indústria a novos produtos (como aço verde) e fonte de energia renovável (por conta da perspectiva de uso de energia eólica e solar, além do hidrogênio).

