Puxada por custos com educação, inflação sobe 0,73% em Fortaleza

Em fevereiro, custos com educação dispararam 5,66% na Capital. No ano, índice inflacionário já acumula alta de 1,6%

O aumento dos custos com educação puxaram para cima o resultado da inflação em Fortaleza, para 0,73%, em fevereiro. No ano, índice inflacionário já acumula alta de 1,6%, segundo os dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

No mês passado, os custos com educação dispararam 5,66% na Capital. Outras cestas de produtos também subiram de preços, como saúde e cuidados pessoais (1,33%) e transportes (0,71%).

No resultado nacional, a inflação medida pelo IPCA fechou fevereiro com alta de 0,84%, ante um avanço de 0,53% registrado em janeiro.

