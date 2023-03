Klabin expande produção no Ceará para 100 mil toneladas/ano

Repórter no OPOVO

A Klabin - maior produtora e exportadora de papéis para embalagens - iniciou nova fase de expansão no Ceará. Com a entrada em operação de uma nova onduladeira na unidade de produção de embalagens de papelão ondulado em Horizonte, no Ceará, a capacidade de produção saltará de 20 mil toneladas/ano para 100 mil toneladas/ano.



Com investimento estimado em R$ 188 milhões, o novo equipamento, com capacidade de processamento de 420 metros de papel por minuto, faz parte da estratégia da companhia de ampliar a participação nos mercados de fruticultura, calçados, eletroeletrônicos, alimentos e cartonagens no Norte e Nordeste.

“O início de operação da onduladeira traz um incremento relevante de capacidade para a Klabin abastecer as regiões Nordeste e Norte. O período de início da operação ocorre no momento ideal para o melhor fornecimento de nossos clientes durante a próxima safra de frutas, prevista para o segundo semestre”, explica Douglas Dalmasi, diretor do Negócio de Embalagens da Klabin.

Instalada no Ceará desde 2020, a fábrica de Horizonte é responsável pela produção de chapas de papelão ondulado, que dão origem às embalagens.

Segundo Dalmasi, a máquina, adquirida especificamente para o projeto de expansão da fábrica, é de altíssima produtividade e será a mais moderna da Companhia, agregando competitividade à cadeia de valor.

“A região Nordeste é estratégica para nossa operação e esta fábrica, em específico, nos garante boas alternativas logísticas, por conta da proximidade com a capital do Estado e do Porto de Pecém”, comenta Dalmasi.



A Klabin possui 22 unidades industriais no Brasil e uma na Argentina, responsáveis por uma capacidade produtiva anual de 4,2 milhões de toneladas de celulose de mercado e papéis.



Além da ampliação da produção no Ceará, a companhia informou que segue avançando na concretização do investimento de R$ 342 milhões em projetos especiais e de expansão, anunciados em 2021, trazendo novas tecnologias de impressão e de conversão, além da construção de uma nova unidade de papelão ondulado em Piracicaba, no interior de São Paulo.

