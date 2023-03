Feirão Serasa Limpa Nome vai renegociar até 99% das dívidas

O Feirão Serasa Limpa Nome iniciou nessa segunda-feira, 27 de fevereiro, e vai até 31 de março com o intuito de oferecer descontos de até 99% nas renegociações de dívidas.

De acordo com a Serasa, o montante de dívidas da população chega a R$ 323 bilhões, e o valor médio de dívidas por pessoa é de R$ 4.612,28. No Feirão serão 365 milhões de ofertas de negociações, sendo que 113 milhões oferecem a possibilidade de quitar a dívida por até R$ 100.

O Serasa Limpa Nome nesse ano tem o número recorde de 425 parceiros, entre bancos, empresas de telefonia, varejo, universidades e outros segmentos.

No feirão será possível quitar débitos aproveitando as ofertas concedidas. Algumas empresas ainda oferecerão a possibilidade de o participante quitar a sua dívida com o pagamento via Pix e ter o nome limpo na hora.

Como participar?

Para negociar as dívidas, é possível utilizar o site da Serasa e o site específico do Limpa Nome , além do aplicativo Serasa. O acordo ainda pode ser fechado por ligação, pela Central de Atendimento nos números 0800 591 1222 e 3003-6300, ou pelo WhatsApp, enviando mensagem para (11) 99575-2096. É preciso informar o CPF e preencher um breve cadastro.

O consumidor também pode visitar uma agência dos Correios para realizar a consulta das ofertas, mediante ao pagamento de uma taxa de R$ 3,60. Nesse caso, é preciso levar o CPF e documento oficial com foto.

Inadimplência no Brasil chega a 70%



Em cinco anos, o número de brasileiros inadimplentes passou de 59,3 milhões, em janeiro de 2018, para 70,1 milhões, em janeiro de 2023, um recorde na série histórica. É o que mostra estudo inédito da Serasa Experian, divulgado nesta segunda-feira, 27, em Brasília.

Não só a inadimplência cresceu, como o valor das dívidas também. Em média, cada inadimplente deve R$ 4.612,30. Em janeiro de 2018, era R$ 3.926,40. Houve um crescimento de 19% no período.

