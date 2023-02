Brasil está entre os dez países com mais bilionários do mundo

País é o oitavo com 62 pessoas na casa dos bilhões; lista é liderada com folga por Estados Unidos e China

Com 62 bilionários, o Brasil é o oitavo país com mais bilionários do mundo, de acordo com ranking divulgado pela plataforma Cupom Válido, utilizando dados da Forbes e Statista.

O Brasil aparece no top 10 acima de Itália (52) e Taiwan (51), em ranking que é liderado com folga por Estados Unidos (735) e China (539).

Jorge Paulo Lemann é o homem mais rico do Brasil, com uma fortuna estimada em US$ 15,4 bilhões, A principal origem de sua fortuna é proveniente da empresa de bebidas, Ambev.

No total existem 2.668 bilionários no mundo, sendo 27% deles dos EUA. Entre as 10 pessoas mais ricas do mundo, os Estados Unidos também domina a lista, com oito representantes.

Veja lista com os 10 mais ricos do Brasil



Jorge Paulo Lemann: US$ 15,4

Eduardo Saverin: US$ 10,6

Marcel Hermann Telles: US$ 10,3

Jorge Moll Filho: US$ 9,8

Carlos Alberto Sicupira: US$ 8,5

Safra: US$ 7,7

Lucia Maggi: US$ 6,9

Andre Esteves: US$ 5,8

Alexandre Behring: US$ 5,1

Luciano Hang: US$ 4,8

Veja os dez países com mais bilionários

Estados Unidos: 735

China: 539

Índia: 166

Alemanha: 134

Rússia: 83

Hong Kong: 67

Canadá: 64

Brasil: 62

Itália: 52

Taiwan: 51

