Aeroporto de Juazeiro do Norte entrega nova área para passageiros

O Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, em Juazeiro do Norte, passou por obras de melhorias e ampliação. Os novos espaços foram inaugurados nesse sábado, 3, com uma nova área de embarque, que antes possuía 320m² e agora tem 720m².

A parte nova possui área provisória de check-ins, novo canal de inspeção e mais salas comerciais. No local, já estão funcionando as operações das companhias aéreas Azul e VoePass, enquanto a Gol e a Latam migrarão nos próximos dias. Enquanto as obras finalizam, as equipes do aeroporto estão orientando os usuários sobre as mudanças e todo o terminal também está sinalizado.

A alteração prepara o aeroporto para a Alta Temporada, que vai de dezembro a março, e posteriormente para o aumento de capacidade operacional. A previsão é que as obras terminem em abril de 2023.

Em entrevista ao programa O POVO na Rádio, da Rádio CBN Cariri, o diretor do aeroporto, Jorge Odir, explicou que a nova área está disponibilizada para o embarque, enquanto na antiga, provisoriamente, acontecerão os desembarques. Jorge contou ainda quais serão os novos passos para as obras no terminal.

"Agora nós temos a segunda fase, que é referente a toda a área envolvendo o desembarque antigo, que passará a ser modernizado. O setor de check-ins também será todo refeito, com esteiras modernas. E na terceira fase nós teremos o fechamento dessa área que hoje é o desembarque provisório e ela vai ser realinhada com o novo embarque", disse.

O diretor explicou também que, com a reforma, a área de embarque também passará a comportar mais pessoas de forma mais confortável.

"Na sala antiga nós tínhamos a capacidade de receber duas aeronaves ao mesmo tempo, com em torno de 200 passageiros em cada aeronave. Hoje a gente já consegue ter 495 pessoas sendo tratadas por cada sequência de dois voos que a gente tem. A gente teria uma capacidade maior, mas a gente atende às normativas da ANAC, então fica algo confortável para que a gente não tenha problemas de transição", detalhou.

Por fim, Jorge citou o aumento da movimentação no Aeroporto de Juazeiro do Norte em relação a 2021. Segundo ele, os números exatos ainda estão sendo levantados, mas que houve um crescimento que variou entre 20% e 40%.

"Em recebimento de passageiros, a gente atingiu a marca de 2019, que era em torno de 600 mil passageiros. E vale destacar a nossa pontualidade, que esse ano nós recebemos a notificação como terceiro aeroporto com melhor pontualidade no mundo inteiro, o que demonstra que esse trabalho que a gente vem fazendo tem surtido frutos", completou.

