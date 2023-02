Detran-CE divulga calendário de licenciamento de 2023

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) divulgou nesta sexta-feira, 10 de fevereiro, no Diário Oficial do Estado (DOE) o calendário de licenciamento de veículos automotores registrados no Ceará, para o ano de 2023.

Os extratos podem ser emitidos no site do Detran-CE, na Central de Serviços ou no WhatsApp oficial do departamento (85 3195-2300).

Em qualquer posto de atendimento do Detran é possível efetuar o pagamento até o vencimento. Os valores são: R$ 164,77 para motocicletas e R$ 192,23 para demais veículos. E por meio desse pagamento, ter direito ao Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) renovado.

A entidade reforça que dirigir com o CRLV irregular é infração gravíssima, com 7 pontos na CNH do proprietário, multa no valor de R$ 293,47, bem como o recolhimento (remoção) do veículo, em caso de fiscalização.

Cuidado

O Detran-CE informa que não encaminha nenhum tipo de conteúdo, mensagens ou link referente à boleto, em aplicativos de mensagens, redes sociais ou e-mail aos condutores.

Ou seja, qualquer tentativa de contato por esses meios é tentativa de golpe e deve ser denunciada.

Como realizar o processo por WhatsApp



Entre em contato com o WhatsApp oficial do Detran-CE

Preencha o número da placa e o código de Renavam do veículo

Baixe o extrato de licenciamento anual em PDF, junto ao boleto para pagamento, além da linha digitável do boleto, de forma fácil e rápida.

Calendário de licenciamento

Final 1 - 10/3

Final 2 - 10/4

Final 3 - 10/5

Final 4 - 12/6

Final 5 - 10/7

Final 6 - 10/8

Final 7 - 11/9

Final 8 - 10/10

Final 9 - 10/11

Final 0 - 11/12



