Volume de serviços no Ceará fechou o ano em alta de 10,2%; entenda

O setor representa mais de 70% do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado e terminou o ano passado em crescimento

O volume de serviços prestados no Ceará fechou o ano de 2022 em alta de 10,2% no acumulado de janeiro a dezembro.

O setor que representa mais de 70% do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado também apresentou resultado positivo na passagem dos meses de novembro para dezembro (4,2%).

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 10 de fevereiro, por meio da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na comparação de dezembro de 2022 com igual mês de 2021, o volume de serviços também teve elevação de 6,7% .

Dentre as atividades delimitadas dentro do setor, destaque para os serviços prestados às famílias, cujo volume cresceu na passagem dos meses de novembro para dezembro (20,5%) e no acumulado do ano (37,2%).

Por outro lado, serviços de informação e comunicação decaíram na passagem dos meses (-8,9%) e foram os que menos cresceram no acumulado do ano (2,2%).

Veja o volume de serviços no Ceará no acumulado de 2022

Ceará - 10,2%



Serviços prestados às famílias - 37,2%



Serviços de informação e comunicação - 2,2%



Serviços profissionais, administrativos e complementares - 12,5%



Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio - 4,6%



Outros serviços - 15,3%

Em relação à receita nominal do setor de serviços no Ceará, o acumulado de 2022 teve alta de 19,7%. Também apresentaram resultados positivos a análise da passagem de novembro para dezembro (3,3%) e na relação dezembro de 2022 contra dezembro de 2021 (13,6%).

Veja a receita nominal de serviços no Ceará no acumulado de 2022

Ceará - 19,7%



Serviços prestados às famílias - 45,6%



Serviços de informação e comunicação - 3,9%



Serviços profissionais, administrativos e complementares - 19,7%



Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio - 21,1%



Outros serviços - 23,5%

Resultado no Brasil

O volume de serviços prestados no Brasil subiu 3,1% em dezembro ante novembro, na série com ajuste sazonal.

Na comparação com dezembro de 2021, houve avanço de 6% em dezembro, já descontado o efeito da inflação. Por fim, em 2022, a taxa acumulada mostrou alta de 8,3%.

A receita bruta nominal do setor de serviços subiu 2,1% em dezembro ante novembro. Na comparação com dezembro de 2021, houve avanço de 11,7% na receita nominal. (Com Agência Estado)

