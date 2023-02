Fortaleza e Manaus criam parceria para atrair turistas internacionais

Iniciativa foi apresentada a representantes do setor em encontro com a Embratur

Com 13 voos entre as duas capitais atualmente, Fortaleza e Manaus têm nova estratégia para atrair turistas internacionais que queiram visitar uma das cidades e que agora terão mais facilidade para unir em uma viagem os dois destinos.

A parceria chamada “Manaus e Fortaleza - O Brasil se encontra aqui”, foi apresentada a agentes de viagem e operadoras no dia 8 de fevereiro, quarta-feira, em evento da Empresa Brasileira de Turismo (Embratur). O representante da pasta Marcelo Freixo assinalou no evento a necessidade de inovar no setor turístico.

"Recentemente vimos Manaus se conectar diretamente à Colômbia, com voos para a cidade de Bogotá. O acordo com a cidade de Fortaleza foi pensado de forma estratégica, pois estamos vendo a retomada do turismo em Manaus e precisando encontrar maneiras de potencializar essa demanda”, fala o prefeito de Manaus, David Almeida.

Atração de turista internacional

Oreni Braga falou sobre a importância de ações integradas para promover o turismo internacional na região para desenvolver o país em encontro entre a ministra do turismo do Distrito Federal, Daniela Carneiro, e o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

“Vamos participar ainda, de forma combinada, de estandes em feiras nacionais, produzindo material do roteiro com ações integradas entre Manaus e Fortaleza. Também levaremos essa iniciativa para feiras internacionais, como em Portugal, Alemanha, Londres, incentivando os turistas internacionais a passarem pelo menos quatro dias em Manaus, e quatro dias em Fortaleza” explanou a vice-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos de Manaus (Manauscult), Oreni Braga.



