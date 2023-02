Crédito do BNB para agronegócio e agricultura cresce 42% no Ceará

Todos os estados atendidos pelo Banco do Nordeste apresentaram crescimento acima de 20% nas contratações de agronegócio e agricultura familiar, em 2022, com destaque para o Ceará, com aumento de 42% no ano.

Foram R$ 892 milhões em mais de 77 mil operações contratadas no Estado, entre janeiro e dezembro do ano passado. O resultado foi puxado pela pecuária, que respondeu por R$ 674 milhões e o restante ficou com agricultura.

Os dados foram apresentados nesta sexta-feira, 10 de fevereiro, pelo banco de fomento.

Ao todo, as contratações do BNB destinadas ao agronegócio e agricultura familiar contabilizaram quase R$ 15 bilhões em 2022 em todas as áreas de atuação.

São mais de 626 mil operações com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

Com isso, entre janeiro e dezembro de 2022, o tipo de crédito cresceu 43% em relação a igual período do ano anterior.

Na divisão de quem contratou, produtores rurais, pessoas físicas e jurídicas, financiaram R$ 10,2 bilhões em 12.714 operações.

Em relação à agricultura familiar, o valor chegou a R$ 4,7 bilhões, distribuídos em 613.548 operações.

"Do valor total contratado, 56% foi com agricultores familiares, mini e pequenos produtores rurais, demonstrando a prioridade do banco no atendimento a esse público", detalha, em comunicado, o presidente do BNB, José Gomes da Costa.

Ele acrescenta que o banco é hoje o principal agente financeiro do agronegócio em sua área de atuação, respondendo por 51,6% do crédito rural da região.

"Atuamos baseados na sustentabilidade ambiental dos empreendimentos financiados e objetivando incentivar o uso tecnologias modernas, a exemplo da geração de energia solar no campo", complementa.



Já o superintendente do BNB no Ceará, Lívio Tonyatt, frisa que o agronegócio é prioritário. "As atividades impactam as famílias e contribuem de forma significativa para o crescimento do estado", finaliza.

