Nova academia prevista para abrir no segundo semestre de 2023 em Fortaleza

Bodytech abrirá sua primeira unidade em Fortaleza no Shopping Iguatemi Bosque com ambiente exclusivo para clientes

A rede Bodytech abrirá uma unidade no Shopping Iguatemi Bosque no segundo semestre de 2023. A primeira sede da rede ficará perto do Pão de Açúcar, no piso térreo do shopping, em um ambiente exclusivo para os usuários.

A rede conta com 100 mil clientes ativos e 5 mil profissionais. Há disponíveis diferentes planos e programas especiais.

A academia trabalha o conceito de wellness, juntando a saúde física e mental dos clientes. O espaço une tecnologia à infraestruturas modernas e profissionais.

