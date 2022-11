Shopping de Fortaleza avança 25% nas vendas e negocia novas lojas para 2023

O Grupo JCC anunciou os dados anuais do Shopping Iguatemi Bosque, que avançou 25% em vendas na comparação com 2019. Com saída do Extra, administração finaliza negociações para implantar primeira academia até agosto

O Grupo JCC apresentou os dados de vendas e movimentação do Shopping Iguatemi Bosque. Em 2022, o centro comercial teve aumento de 25% nas vendas quando comparado com 2019 - ano antes do impacto da pandemia. Em fluxo de clientes, a alta foi de 15% no mesmo comparativo.

Ainda segundo os dados apresentados, o índice de conversão chega a 85% - que corresponde à quantidade de pessoas que vão ao shopping que visitam lojas e compram produtos e serviços. Em 2022, o Iguatemi teve mais de 45 inaugurações.

Destaque para a loja Nike com conceito "Rise", com peças exclusivas para o mercado brasileiro, sendo essa uma loja exclusiva no Nordeste. Também Amaro, Lego, Tramontina loja conceito, quiosque da Nespresso - está negociando a instalação de loja, Adidas Originals - aberta há duas semanas, e loja de chocolates Dengo foram operações iniciadas neste ano.

Quem fez a apresentação dos dados foi o novo CEO da JCC, Bernardo Legey, que enfatizou ainda outra importante mudança: A troca da bandeira Extra por Pão de Açúcar.

"A bandeira Extra saiu do Brasil, então temos uma das mais novas lojas do Pão de Açúcar, que é bem servida, de 4 mil m², que complementa bem nosso mix".

Ao O POVO, Ranieri Lima, diretor Comercial da JCC, explica que, após a mudança, o tamanho da loja da varejista diminuiu, de aproximadamente 9 mil m² para 4 mil m².

Com o restante do área bruta locável (ABL) retornando à administração, o Iguatemi já tem negociações avançadas para inaugurar uma academia de porte nacional. A perspectiva é que o negócio seja fechado até agosto de 2023.

"É muito importante a renovação do nosso mix de lojas, saindo de uma pandemia forte, em que a gente questionava como seria o novo normal e agora temos de nos adaptar a ele", acrescenta Bernardo.

CEO da JCC, Bernardo Legey, apresenta os dados de vendas e movimentação de clientes do Shopping Iguatemi Bosque em 2022. (Foto: Paula Amaral / Divulgação)



Inaugurações e vendas de fim de ano

No dia 6 de novembro, às 18 horas chega o Papai Noel do Shopping Iguatemi Bosque. O CEO da JCC afirma que as perspectivas são positivas. Anunciou ainda o novo app do Iguatemi Bosque e informa que a partir de janeiro de 2023 entra em operação o i'Club, novo programa de relacionamento para clientes, com vantagens e descontos exclusivos.

O Shopping Iguatemi Bosque ainda deve ter inaugurada nova praça de alimentação inaugurada, a sexta etapa. Um projeto diferenciado de paisagismo, com área verde, promete a JCC. A previsão de entrega é no fim deste mês de novembro.

Outro projeto em desenvolvimento e que a ideia é dar uma opção mais econômica de entrada de novos empreendedores no shopping são as lojas verticais em vitrine.

"São quiosques verticais em que temos um paredão próximo da loja Renner que estamos substituindo por isso. É um conceito que permite ao pequeno empreendedor entrar no Iguatemi Bosque de forma mais barata. Temos a opção de loja, que tem um valor maior de que um quiosque e tem esse conceito de vitrine, que vai permitir às marcas locais entrarem no mercado e ganharem visibilidade".

