Elmano propõe corte de 12% em incentivos fiscais a indústrias com vendas acima de R$ 8 milhões

O governador Elmano de Freitas quer cortar 12% dos incentivos fiscais para as indústrias que possuem o faturamento igual ou maior do que R$ 8 milhões.

Esta é uma das medidas levadas para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), na manhã desta terça-feira 7.

O valor resultante desta ação será revertido em receita para o Fundo Estadual de Sustentabilidade Fiscal (FESF), que deve ser instituído pelo governo para a garantia de execução de cirurgias eletivas e do combate à fome.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O parâmetro do faturamento que será utilizado para a retirada dos incentivos é o do ano de 2022.



A cobrança é prevista para durar 36 meses — período de três anos — e pode ser prorrogada por igual período por ato do governo. Nesse caso, pode chegar a seis anos.



A proposta estabelece que o dinheiro do Fesp será destinado ao "equilíbrio fiscal do Tesouro do Estado". E 50% do valor deverá ir, "preferencialmente", para realização de cirurgias eletivas e ações de combate à fome.



Como compensação, o projeto prevê que poderá haver prorrogação do prazo pelo qual a empresa terá benefício tributário no Ceará, pelo dobro do período em que houver recolhimento do dinheiro para compor o novo fundo.

Sobre o assunto Aumento de imposto proposto por Elmano atinge combustível, energia e ônibus intermunicipal

Reforma administrativa de Elmano chega à Assembleia; veja como fica a estrutura

Elmano propõe aumentar imposto, tirar dinheiro de incentivo fiscal e busca empréstimo

Elmano reúne deputados e prepara base para primeiras votações na Assembleia

Mais notícias de Economia

Tags