Ceará conta com Associação para fortalecer o ecossistema de inovação

A Associação Cearense de Inovação apresentou hoje, 31 de janeiro, a diretoria da entidade em evento e elegeu o presidente da entidade, Marcus Vinicius Saraiva, da BS Innovation Hub. “O objetivo principal é trabalhar em prol do ecossistema de inovação para fortalecer cada vez mais a atração de mais investimentos no Estado e geração de riqueza”, afirma Saraiva.

A Associação é uma iniciativa em conjunto de Hubs de Inovação, que conta com 25 representantes em Fortaleza, e entes de fomento no Ceará. A necessidade de criação da entidade deu-se pela falta de um fórum para discutir as questões pertinentes ao ambiente empreendedor do Estado.

O evento foi focado em apresentar a diretoria, formada por seis representantes de Hubs distintos, aos outros representantes. Qualquer Hub de inovação pode participar da iniciativa. Hoje, participa do projeto como parte da diretoria, o Niina Hub, XPR Space, BS Innovation Hub, Espaço Cuida, de Juazeiro, ICC BioLabs e Casa Azul Ventures.

"A ACI tem o desafio de aglutinar iniciativas de desenvolvimento de negócios, captação de investimentos e transformação digital com a criação de uma agenda positiva para nosso Estado, congregando aceleradoras, hubs de inovação, poder público, academia e empresas de forma estruturada. Um importante movimento de avanço do Ceará em seu posicionamento frente ao ecossistema nacional de inovação", afirma Filipe Dummar, diretor de Estratégia Digital no Grupo de Comunicação O POVO e Cofundador da Casa Azul Ventures.



