Ceará Awards premia 14 atores de inovação do Ceará

A premiação Ceará Awards reconheceu na noite desta sexta-feira, 04 de novembro, os melhores profissionais e instituições relacionadas ao ecossistema de inovação no Ceará. Essa primeira edição foi composta por 14 categorias e teve seu ato solene realizado no Centro de Eventos do Ceará durante a Feira do Conhecimento.

Organizada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), a premiação foi feita durante a programação da Feira do Conhecimento - Ciência, Tecnologia, Inovação e Negócios, que reuniu 30 mil pessoas nos últimos dois dias.

O objetivo da Ceará Awards foi aumentar a visibilidade das ações desenvolvidas no Estado e, também, atrair e inspirar mais pessoas a contribuírem com o ecossistema de inovação no Ceará.

Felipe Dummar, diretor de Estratégia Digital no Grupo de Comunicação O POVO e Cofundador da Casa Azul Ventures, ressaltou a importância do prêmio reconhecer aqueles que fomentam o ambiente empreendedor cearense e o objetivo de contribuir com o desenvolvimento e crescimento econômico de uma maneira diferente.

Por meio da Casa Azul, o grupo O POVO vem apoiando iniciativas inovadoras e empreendedoras para o desenvolvimento do ecossistema de inovação cearense. Em relação ao ambiente de inovação do Estado, Felipe pontua: “Conseguimos criar uma esteira de inovação dentro do Estado que consegue habilitar Startups em diferentes fases de investimento. Agora falta, na minha avaliação, crescermos em representatividade do PIB.”

A advogada Débora Ximenes, que venceu a categoria Mentora Cearense, evidencia o estímulo à democratização da educação, “pois quando os mentores contribuem para o ecossistema da comunidade levando seus conhecimentos para aqueles que precisam dele para evoluir, todos evoluem em suas áreas.”

“Fico muito feliz com essa inovação chegando no interior. Fico feliz de ver o Ceará no topo.” diz Débora.

Fortalecimento

A ganhadora da categoria Mentora Nacional, Ivy Cristiny, associa a vitória a estar junto e ao acolhimento. “As comunidades inovadoras cearenses estão se sobressaindo cada vez mais. O Rapadura Valley tem desenvolvido um ambiente que tem empresas, instituições de ensino, empreendedores, fomento do governo, talentos e startups; isso mostra de fato a completa condição de ser uma das maiores produtoras de tecnologia e inovação e mudar nossa economia.”

O professor Abraão Freires aponta a criação do programa de extensão do Centro de Empreendedorismo da Universidade Federal do Ceará (UFC), cuja missão é sensibilizar a comunidade universitária para a importância do empreendedorismo inovador, para estimular o trabalho conjunto em prol do fortalecimento do ecossistema inovador cearense. Ele, que também é colunista do O POVO Mais, ganhou três prêmios na noite de sexta-feira.

Suri by Chatbot levou o troféu de Startup do ano. A empresa tem o intuito de ajudar as empresas a venderem mais nos aplicativos de mensagem e, agora, após já estarem presentes em todo Brasil, devem melhorar as soluções propostas pela empresa.

Marlos Távora, um dos fundadores e diretor de receitas da Suri, ressalta a importância dessa vitória como recompensa depois de cinco anos de trabalho árduo. “Somos uma startup que pode beber do que a comunidade, do que a Rapadura Valley pode dar, onde tivemos vários apoiadores. Isso representa apenas o início.”

Conheça os vencedores

Premiação foi disputada por 70 profissionais e empresas (Foto: Samuel Setubal/Especial para O Povo)



AMBIENTE DE INOVAÇÃO

- NINNA Hub

COMUNIDADE DESTAQUE

- Kariri Valley

COWORKING

- Elephant Coworking

EMPRESA INOVADORA

- Instituto Atlântico

HEROÍNA OU HERÓI DO ANO

- Abraão Freires

INICIATIVA DESTAQUE

- CEMP - Centro de Empreendedorismo da UFC

INVESTIDOR OU INVESTIDORA

- Ticiana Rolim

MENTOR CEARENSE DO ANO

- Yves Gurgel

MENTOR OU MENTORA NACIONAL

- Ivy Cristiny

MENTORA CEARENSE DO ANO

- Débora Ximenes

PROFESSOR(A) EMPREENDEDOR(A)

- Abraão Freires

- Alexandre Holanda (In Memoriam)

STARTUP DESTAQUE

- Azulou

STARTUP DO ANO

- Suri By Chatbot Maker

UNIVERSIDADE EMPREENDEDORA

- IFCE



