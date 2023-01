Shopee traz R$ 6 milhões em descontos para período de volta às aulas

Com foco no período de volta às aulas, a plataforma de vendas online Shopee está trazendo ação com até 40% de descontos no valor do produto ou da entrega, visando alavancar as vendas de materiais escolares no período.

Serão ofertados R$ 6 milhões em vouchers de desconto e de frete grátis, na chamada "Primeira Liquida do Ano", para compras acima de R$ 39 além de duas horas de ofertas exclusivas das 0h às 2h, no principal dia da campanha, 2 de fevereiro.

Volta às aulas

A promoção de volta às aulas inicia em 16 de janeiro com itens da temporada em destaque, trazendo 40% de desconto e cupons de R$ 5 e R$ 10 aplicáveis em compras acima de R$ 50 e R$ 100 nod itens de papelaria, eletrônicos, mochilas e estojos, itens educativos, livros, passatempos e outros.

Uma pesquisa da plataforma constatou que a procura por canetas coloridas saltou 94% e por estojos cresceu 230%. Além do fato de que de acordo com o responsável pelo Marketing da Shopee, Felipe Piringer, o começo do ano é um período em que muitas famílias precisam conter gastos e economizar.

Além disso, a partir do dia 18 de fevereiro, também será possível financiar cursos de inglês para estudantes de comunidades carentes, através da ONG Cidadão Pró Mundo, entidade que promove a inserção e a integração de jovens por meio do ensino gratuito da língua.

Verão e carnaval ganham abas especiais

A Shopee também destacará páginas específicas para produtos de verão e carnaval. O “Prepare-se para o Verão” foca na moda praia e trará opções de biquínis, maiôs, óculos de sol, ventiladores e protetor solar até dia 22 de janeiro.

Já entre os dias 17 a 31 de janeiro, a página “Prepare-se para o Carnaval” vai destacar itens para os foliões fazerem a festa no carnaval, com acessórios, maquiagens, fantasias, e outros adereços.



Com Lennon Costa

