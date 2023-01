Site oferece material escolar com desconto progressivo; veja detalhes

O abatimento no valor varia de acordo com o número de itens colocados no carrinho, podendo chegar até 20%

Visando o período de volta às aulas, a Amazon está com descontos progressivos em material escolar para crianças, adolescentes e universitários. Itens de papelaria, livros, eletrônicos, mochilas, moda, dentre outros, podem ser adquiridos com até 20% de desconto na plataforma.

Segundo a diretora de varejo na Amazon no Brasil, Juliana Sztrajtman, a temporada de volta às aulas é um momento momento marcante para as famílias, em especial para crianças e adolescentes.

"No Brasil, esse período se junta a uma época de aumento de despesas, com férias e pagamentos do começo do ano. As famílias procuram economizar sem abrir mão da qualidade, na experiência e no produto, e por isso nosso foco é tornar as compras de material escolar mais convenientes, com preços baixos e entrega rápida", disse.

Mais de 600 produtos estão aptos ao desconto, veja abaixo como aplicá-los.

Veja como funciona a aplicação do desconto

O desconto é aplicado de acordo com a quantidade itens dentro da lista promocional no carrinho. Com cinco itens ou mais, o desconto é de 5%, a partir de 10, será aplicado 10% de desconto, e acima de 15 produtos o abatimento no valor será de 15%.



Membros prime da Amazon ainda terão mais 5% de desconto extra nesses itens, fazendo assim, o abatimento chegar até 20% do valor total.

