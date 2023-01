Bolsa Família será reiniciado em fevereiro; veja detalhes

O programa Bolsa Família, que vai substituir o Auxílio Brasil, começará a ser pago em fevereiro, conforme disse o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, após encontro com o presidente Lula, nessa quarta-feira, 11.

Segundo ele, o benefício ainda passará por um pente fino, pois existem muitas irregularidades. Na prática, 10 milhões de famílias cadastradas terão os dados revistos.

Enquanto isso, o benefício continuará a se chamar Auxílio Brasil durante o mês de janeiro. De acordo com o calendário divulgado pelo Ministério da Cidadania, o pagamento inicia no dia 18 de janeiro, e vai até 31 de janeiro.

Nas regras definidas na PEC da Transição (PLN 32/2022) e que já foram aprovadas pelo Congresso Nacional, será mantido o valor de R$ 600, com R$ 150 extras para cada criança com menos de 6 anos. Só que de acordo com o ministro, o acréscimo será viabilizado a partir de março.

Dentre as novidades do programa, também estão as exigências do cartão de vacinação e matrículas escolares em dia, no caso das crianças.

Para ter acesso ao programa, ainda será necessário estar com o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado, estando elegível para os benefícios sociais do sistema. Em dezembro de 2022, 21,6 milhões de famílias foram beneficiadas com o Auxílio Brasil.

Veja abaixo como se inscrever e quando cai o pagamento de janeiro.

Quem pode se inscrever no CadÚnico

Quem tem renda mensal de até meio salário mínimo (R$ 660) por pessoa;



Quem tem renda mensal familiar total, ou seja, somando todas as pessoas da residência, de até três salários mínimo (R$ 3.960);



Se a renda for maior que estes limites, a família deve estar vinculada ou tentando algum programa ou benefício que precise do Cadastro Único.

Se a família se enquadrar nesses critérios, o responsável familiar deve ir até uma unidade do CRAS para fazer uma entrevista de credenciamento.

Durante a entrevista, é necessário apresentar os documentos de cada pessoa que mora no domicílio (lista abaixo) e responder às perguntas sobre a situação da família.

Calendário do Bolsa Família em janeiro de 2023

NIS com final 1 - 18/01



NIS com final 2 - 19/01



NIS com final 3 - 20/01



NIS com final 4 - 23/01



NIS com final 5 - 24/01



NIS com final 6 - 25/01



NIS com final 7 - 26/01



NIS com final 8 - 27/01



NIS com final 9 - 30/01



NIS com final 0 - 31/01

