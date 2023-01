Governo descobre indícios de irregularidades em 10 milhões de beneficiários do Bolsa Família

Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, disse que identificou 10 milhões de pessoas com "indícios de irregularidades" que deverão ser expulsos do programa, após o CadÚnico ser atualizado

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou que há irregularidades nas inscrições para o programa Bolsa Família. Segundo ele, cerca de 6 milhões de beneficiários do Bolsa Família são de famílias formadas por uma única pessoa. A declaração de Wellington ocorreu nesta quarta-feira, 11.

“São cerca de dez milhões no meio de quarenta milhões de famílias que estão no Cadastro Único que a gente acredita ter indícios de irregularidades. Destes, cerca de seis milhões são de famílias unipessoais”, disse o ministro após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O processo de revisão cadastral pode tanto retirar quanto acrescentar novos beneficiários. Grande parte dessas famílias foram incluídas no segundo semestre de 2022”, no pagamento do então Auxilio Brasil.

As inscrições suspeitas estão no Cadastro Único (CadÚnico), portal de coleta de dados para programas de assistência social e redistribuição de renda, e serão avaliadas “de forma cuidadosa para não prejudicar os que mais precisam”, segundo Wellington.

O início do pagamento adicional de R$ 150 para crianças deve ser iniciado em março e a revisão dos cadastros para a mudança no programa deve iniciar logo em fevereiro.



