Veja os serviços que mais cresceram no Ceará em 2022, segundo o IBGE

Os serviços no Ceará caíram 0,1% na passagem de outubro para novembro de 2022, segundo o IBGE, mas cresceram no decorrer do ano

O volume de serviços no Ceará teve uma estagnação de -0,1% na passagem de outubro para novembro de 2022. O resultado deixou o Estado um pouco abaixo da média nacional, que registrou estabilidade de 0% no penúltimo mês do ano.

Na Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no comparativo com o mês de novembro de 2021, houve um crescimento de 0,3%. Dentre as atividades que mais se destacaram no Ceará estão os serviços profissionais, administrativos e complementares, com crescimento de 17,4%.



Já nos serviços de informação e comunicação e de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio registraram queda de 14,4% e 4,1%, respectivamente.

O setor de serviços do Estado também registrou uma alta de 10,8% no acumulado dos últimos 12 meses, e em 2022, no registro feito até o mês de novembro, o número de serviços prestados chegou a crescer 10,6%, com todas as atividades registrando aumento.

Veja os serviços que mais cresceram em 2022 (até novembro) no Ceará

Serviços prestados às famílias: 39,4%



Serviços profissionais, administrativos e complementares: 12,4%

Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio: 4,2%

Serviços de informação e comunicação: 3,4%

Outros serviços: 15,3%

Serviços mantiveram estabilidade no Brasil

O volume de serviços prestados ficou estável em novembro ante outubro, na série com ajuste sazonal, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, informou na manhã desta quinta-feira, 12, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado de novembro ficou dentro das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que previam desde uma queda de 0,8% a uma alta de 1,1%, mas pior que a mediana positiva de 0,2%.

Na comparação com novembro de 2021, houve avanço de 6,3% em novembro, já descontado o efeito da inflação. Nessa comparação, as previsões eram de uma elevação de 3,6% a 8,8%, com mediana positiva de 6,5%.

A taxa acumulada no ano - que tem como base de comparação o mesmo período do ano anterior - foi de alta de 8,5%. No acumulado em 12 meses, houve alta de 8,7%, ante avanço de 9,0% até outubro.

A receita bruta nominal do setor de serviços caiu 0,2% em novembro ante outubro, de acordo com o IBGE. Na comparação com novembro de 2021, houve avanço de 12,0% na receita nominal.

Com Agência Estado

