Shoppings da Grande Fortaleza iniciam temporada de liquidações

Os shoppings de Fortaleza e da região metropolitana iniciam 2023 realizando liquidação com descontos em produtos de diversos segmentos, com o objetivo de manter o comércio aquecido após as festas de fim de ano.

O POVO entrou em contato com os principais complexos da Região Metropolitana de Fortaleza para trazer o que cada um deles preparou para o período. Confira abaixo.

Shopping Benfica

De 05 a 12 de janeiro, o Shopping Benfica realiza a tradicional liquidação de início de ano. Intitulada “Liquidifica”, a ação traz descontos de até 70% em itens de vestuário, beleza, eletroeletrônicos, calçados, dentre outros.

Shopping Iguatemi Bosque

No Shopping Iguatemi Bosque, a ação "Etiqueta Amarela" inicia na quinta-feira, 5 de janeiro, e vai até o dia 8, trazendo promoções que variam até 70% de desconto nas lojas participantes do empreendimento, nos segmentos de eletrônicos, vestuário, cosméticos, artigos para o lar, entre outros.

Shopping Eusébio

O Shopping Eusébio também trará descontos de até 70% na liquidação que será realizada entre os dias 19 e 29 de janeiro. Ao todo, mais de 100 lojas vão vender produtos nos mais diferentes segmentos, como vestuário, beleza, eletroeletrônicos e calçados.

Shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

De 06 a 08 de janeiro, os shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy realizam a Liquida RioMar, trazendo descontos de até 70% em produtos das lojas físicas e das plataformas de vendas digitais. Na ação, estão sendo contemplados os segmentos de vestuário, artigos de decoração e esportivos, eletroeletrônicos, sapatarias, entre outros.

Entre os destaques desse ano é a entrega grátis em compras de qualquer valor feitas nas plataformas online de algum dos shoppings.

Via Sul Shopping, North Shopping Fortaleza, North Shopping Maracanaú e North Shopping Jóquei

Os shoppings da Rede Ancar realizam, de 12 a 22 de janeiro, o Super Saldo, que vai trazer preços exclusivos nos setores de eletroeletrônicos, vestuário, moda, calçados e outros.



Para participar, o cliente deve entrar no aplicativo referente a cada shopping e resgatar as ofertas de até 50% até o fim da campanha ou aproveitar as super ofertas, com promoções de limite de um cupom por CPF.

Gran Shopping

Várias lojas do Gran Shopping estão com preços e descontos de 3 a 12 de janeiro, na ação denominada "Carnaval de Ofertas", aproveitando o período que antecede o Carnaval.

Shopping Del Paseo

O Shopping Del Paseo inicia 2023 com ofertas de até 70% de desconto nas lojas participantes ao longo de todo o mês de janeiro. As promoções são oferecidas em operações nos segmentos de moda e acessórios.

