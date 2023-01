Valores a Receber do Banco Central: consulta pelo CPF na 2ª fase

Por meio da consulta de Valores a Receber, pessoas físicas e jurídicas podem conferir se existem quantias esquecidas em bancos que podem ser sacadas. De acordo com dados oficiais do governo, existem cerca de R$ 4 bilhões em contas bancárias, disponíveis para saque.

Apesar da segunda fase de abertura do serviço, o Sistema Valores a Receber (SVR) pode ser reaberto em breve, já que o Banco Central avisou aos bancos em operação no Brasil que, a partir de janeiro de 2023, as informações sobre as contas de milhões de brasileiros devem ser enviadas ao órgão central.

Valores a Receber do Banco Central 2023: como fazer consulta por CPF

A consulta é simplificada e pode ser feita pelo site oficial do Banco Central do Brasil. Quando a segunda fase do Sistema Valores for aberta, a página inicial do site do BC pedirá os dados do consultante: ou o CPF, ou o CNPJ, além de outras informações pessoas.

Após a inserção dos dados, o sistema deve informar ao consultante as quantias a serem recebidas, advindas de contas bancárias. É importante lembrar que, para ter acesso ao SVR, é preciso já ter realizado cadastro no site oficial do governo brasileiro.

Na segunda fase do programa, os herdeiros das quantias em bancos também poderão ter acesso aos dados, e solicitar o saque do dinheiro pelo site. É somente necessário que o herdeiro informe os dados do falecido na plataforma e siga as instruções.

Dinheiro esquecido em contas: entenda o que é o Sistema Valores a Receber

A primeira fase do Valores a Receber foi aberta no começo de 2022; a segunda estava agendada para ter início em maio do mesmo ano. Mas, pela necessidade de melhorias no sistema e coleta de mais dados sobre os usuários de bancos, o BC prorrogou a abertura sem definir uma data limite.

O dinheiro sacado por meio do SVR é oriundo de contas bancárias fechadas e pagamentos de tarifas e parcelamentos. Uma das mudanças realizadas pelo Banco Central nos ajustes entre primeira e segunda fase do Valores a Receber é o agendamento.

Ao contrário da primeira fase, não é mais necessário o agendamento no site do SVR para poder solicitar o saque e recebimento da quantia esquecida; agora, no mesmo momento da consulta por meio de CPF ou CNPJ, o requerimento de saque pode ser feito e a transferência é realizada, por meio do sistema Pix.

