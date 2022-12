Inclusão digital de idosos: projeto abre inscrições para novas turmas

O curso é 100% gratuito com acesso ao material didático e um tablet, com internet, para acompanhar as aulas

Com o objetivo capacitar idosos, acima de 60 anos, a usarem dispositivos móveis em atividades cotidianas, como utilizar o celular e suas funcionalidades, o Chá Tecnológico e Social, iniciativa do Instituto Idear, está com inscrições abertas para novos alunos. No Ceará, já foram beneficiados 385 idosos de diferentes cidades, todos com acesso a tablet e internet para acompanhamento e participação nas atividades do projeto, que ao final do itinerário formativo foram doados aos participantes. As inscrições são feitas por meio de formulário online.

O projeto já teve duas edições anteriores, nos anos de 2019 e 2021. Durante o curso, os idosos participantes aprenderam como utilizar o celular e suas funções, navegar na internet e fazer pesquisas, usar aplicativos de bancos, transporte e redes sociais. Para a coordenadora de Projetos do Instituto Idear, Cristina Luz, o intuito do Chá Tecnológico e Social é incluir a pessoa acima dos 60 anos em um mundo cada vez mais conectado.

“Incluir pessoas acima de 60 anos no mundo digital é dar acesso a políticas públicas, pois alguns serviços estão acontecendo hoje, praticamente, só de forma online, com atendentes virtuais ou por meio de sites. Isso faz com que os idosos, que já estão sofrendo com o isolamento por conta da Covid-19, também fiquem de fora das tecnologias”, explica Cristina.

Além do conhecimento nas tecnologias, o projeto também prevê cursos complementares como finanças pessoais, desenvolvimento cognitivo, crochê, canto, culinária, ginástica e redes sociais. Tudo 100% gratuito com material didático e um tablet, com internet, para acompanhar as aulas.

Conforme a coordenadora, há alguns critérios para a participação do Chá Tecnológico, como a disponibilidade de vagas, a pessoa deve ser alfabetizada e a prioridade do curso é de idosos de baixa renda. Segundo ela, é importante despertar nas pessoas o interesse de inscrever seus pais, tios, avós e conhecidos.

“Depois de realizar o projeto, tivemos casos de pessoas que voltaram a estudar, a trabalhar e a ter contato com membros da família. Então, quando elas vêm para o mundo digital, acabam percebendo que estão bem, que podem ter novos projetos para o futuro e que elas estão realmente inseridas na sociedade”, destaca.

O projeto é incentivado por empresas que aportaram recursos no Fundo da Pessoa Idosa, a nível estadual e municipal, e está em funcionamento em instituições de assistência ao idoso nos municípios de Fortaleza, Caucaia, São Gonçalo do Amarante, Sobral, Itapipoca, Canindé, Morada Nova, Pacoti, Eusébio, Maranguape, Russas e Camocim.



