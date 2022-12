Vila Galé abre 170 vagas para brasileiros trabalharem em Portugal

Oportunidades são para diversas áreas do ramo hoteleiro; Interessados já podem se inscrever no site do grupo e escolhidos receberão ajuda para visto

O grupo Vila Galé, que possui empreendimentos em Fortaleza e Cumbuco, no Ceará, busca contratar 170 colaboradores para atuarem em seus hotéis de Portugal. A informação foi dada pelo presidente do Conselho de Administração do grupo, o português Jorge Rebelo de Almeida.

“Esta é a primeira etapa de contratações de brasileiros para os nossos empreendimentos em Portugal. Outras oportunidades podem aparecer, já que temos sentido uma falta de mão de obra lá e, nossos funcionários daqui e vão passar temporadas em Portugal, fazem o maior sucesso, não só pela qualificação, como também pela simpatia e forma alegre de bem atender.”

As vagas disponíveis são para diferentes áreas e funções, como assistentes de direção, chef e subchef de restaurante, governantes(as), garçons, cozinheiros(as), técnicos(as) de manutenção, entre outros. As candidaturas dos brasileiros já podem ser enviadas por meio da página de Carreiras no site da Vila Galé.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao todo, o Vila Galé abrirá, em Portugal, no próximo ano, quatro novos hotéis. São eles: Vila Galé Collection Tomar (Tomar), Vila Galé Collection São Miguel (Ponta Delgada, Açores), Vila Galé Nep Kids (Beja) e Vila Galé Monte do Vilar (Beja).

Aposta em cearenses para preencher o quadro internacional

Por ter mais de duas décadas no mercado de turismo do Ceará e já ter promovido a qualificação dos seus centenas de colaboradores no Estado e no Brasil, o grupo acredita que há uma grande chance da maior parte das contratações ser no Ceará.

Questionado sobre a média salarial, Jorge Almeida explica que são muitas as funções e valores de salários, assim como a realidade de vida em Portugal, que deve ser levada em conta, não sendo possível, por exemplo, converter o salário que será pago em Euro, para Real.

Ele comenta ainda que por meio de suas tratativas com o governo português, foi facilitada a imigração de estrangeiros para trabalho no país. “Agora, a pessoa entra e tem seis meses para apresentar uma declaração de que está trabalhando formalmente, ao governo português e poder ficar estabelecido lá. Além disso, ajudamos com o visto daqueles profissionais que se enquadrarem no perfil e que iremos contratar para atuar lá.”

O presidente do Vila Galé ainda destaca que Portugal enfrenta uma escassez de mão de obra no turismo. Assim o grupo procura pessoas com gosto particular pelo atendimento ao cliente, com conhecimento de línguas, dinâmicas, empenhadas e com vontade de crescer dentro da organização.

Benefícios

Aos seus colaboradores, a Vila Galé oferece vários benefícios, entre os quais descontos em alojamentos e serviços do grupo, prêmios anuais de produtividade e seguro de saúde após seis meses de inclusão na empresa, ofertas no aniversário, bônus de noites nos hotéis da rede consoante a antiguidade e vantagens exclusivas em entidades parceiras de saúde e bem-estar, cultura e ensino.

Também promove a formação contínua, oportunidades de mobilidade entre Portugal e o Brasil e a progressão na carreira. Nas unidades do Alentejo, poderá haver ainda a possibilidade de alojamento.

Saiba mais sobre o Vila Galé

Em 2023, o segundo maior grupo hoteleiro português e maior rede de resorts do Brasil, inaugurará quatro hotéis em Portugal, passando a ter 31 unidades em território nacional e dez no Brasil.

Entre as novidades nas terras além-mar está um hotel totalmente concebido para os pequenos, o Vila Galé Nep Kids. Lá, os adultos só poderão entrar se acompanhados por crianças. Também haverá opções de agroturismo e recuperação de localidades históricas que se transformam em hotéis charme e quatro estrelas.

A rede de hotéis Vila Galé conta atualmente com 37 unidades hoteleiras: 27 em Portugal (Algarve, Beja, Évora, Elvas, Alter do Chão, Oeiras, Cascais, Sintra, Ericeira, Estoril, Lisboa, Coimbra, Serra da Estrela, Porto, Braga, Douro e Madeira) e dez no Brasil (Rio de Janeiro, Fortaleza, Cumbuco, Salvador, Guarajuba, Pernambuco, Touros, Angra dos Reis, São Paulo, Alagoas).

Sobre o assunto CIEE prevê abertura de 61 mil vagas de estágios até janeiro de 2023

Receita Federal lança concurso para analista e auditor com 699 vagas

Criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos supera expectativas

Mais notícias de Economia





Tags