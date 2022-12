Receita Federal lança concurso para analista e auditor com 699 vagas

A Receita Federal lançou nesta segunda-feira, 05, o edital com 699 vagas para analista-tributário e auditor-fiscal. A remuneração inicial é de R$ 11 mil a R$ 21 mil, respectivamente.

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) é a organizadora do certame. As inscrições começam no dia 12 de dezembro e seguem até o dia 19 de janeiro de 2023, por meio do site da FGV.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 115,00 para Analista e R$ 210,00 para Auditor.

Das vagas ofertadas, 469 vagas são para analista-tributário e 230 para auditor-fiscal. Para concorrer às vagas é necessário ter um diploma de formação superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Concurso da Receita: como será a seleção

O edital da Receita Federal é composto pelas seguintes etapas:

Primeira fase: Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Segunda fase: Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Terceira fase: Pesquisa de vida pregressa, de caráter eliminatório

Quarta fase: curso de formação profissional, de caráter eliminatório.

As provas objetivas estão previstas para o dia 19 de março de 2023.

