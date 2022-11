Copa do Mundo: Lojas de Fortaleza podem fechar meia hora antes dos jogos do Brasil

Estabelecimentos foram sugeridos a reabrir meia hora depois das partidas da Seleção, com algumas exceções

Durante a Copa do Mundo do Catar 2022, que começa no dia 20 de novembro, os estabelecimentos comerciais de todo o País terão alguns ajustes no horários de funcionamento durante os jogos da Seleção Brasileira.

Em coletiva realizada nesta terça-feira, 8, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Assis Cavalcante, e o representante da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) no Ceará, Wellington Oliveira, explicaram a operação do comércio no horário dos duelos da Canarinho.

Na primeira fase, o Brasil joga nos dias 24 e 28 de novembro e 2 de dezembro. Em Fortaleza, durante as partidas, os shoppings poderão permanecer abertos, com o setor de alimentação e restaurantes funcionando normalmente, inclusive com transmissão das partidas na praça de alimentação.

Já os estabelecimentos que não são do setor de alimentação receberam a sugestão de suspender as atividades 30 minutos antes dos jogos do Brasil, reabrindo 30 minutos após o encerramento dos jogos.

O mesmo vale para as lojas de rua, como no Centro, por exemplo. A diferença é que nos jogos das 16 horas, as lojas fecharão 30 minutos antes da partida e não reabrirão mais.

O Cineteatro São Luiz transmitirá os confrontos que ocorrerem às 13 horas, com 1.050 lugares disponíveis. Além disso, também serão inclusos telões com a transmissão na Praça do Ferreira.

Caso o Brasil avance para as fases seguintes, o comércio fará a adaptação para os demais jogos posteriormente.

Judiciário terá horário especial nos dias dos jogos do Brasil

O Poder Judiciário estadual funcionará em horários especiais nos dias úteis em que houver jogos do Brasil pela Copa do Mundo de Futebol. O expediente forense e o atendimento ao público deverão ocorrer das 8 às 11 horas, quando o jogo tiver início às 13 horas, e das 8 às 12 horas, nas partidas que acontecem às 16 horas.

Os prazos que se encerrariam em dias de jogos ficam automaticamente prorrogados para o dia útil imediatamente subsequente.

Colaborou Anna Nívea Costa

