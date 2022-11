Produção de sardinha impulsiona turismo em Cascavel

Considerado um dos principais polos de pesca artesanal do Ceará, a cidade de Cascavel já iniciou os preparativos para a 14ª edição do Festival da Sardinha, que ocorre de hoje até o dia 5 deste mês, na Praia da Caponga. O evento busca impulsionar o turismo em torno da cadeia produtiva.

As sardinhas usadas no festival foram originárias do concurso de pesca, que ocorreu entre os dias 20 e 21 de outubro. Foram 7.062 sardinhas pescadas, que serão utilizadas nas oficinas e nos pratos comercializados durante o festival.

O prefeito de Cascavel, Tiago Ribeiro, falou ao O POVO que o evento tem uma finalidade muito maior do que apenas trazer experiências gastronômicas, mas também o de apresentar a cidade como mais um destino turístico no interior do Ceará.

"O estado do Ceará não pode se apresentar somente com dois ou três destinos turísticos, como costumeiramente é feito. Existe muita coisa bonita, a hospitalidade cearense em todos os lugares, a gastronomia, o artesanato. Cascavel está se colocando como este destino turístico e o Festival da Sardinha é o ponto alto desse destino", disse.

Expectativa é de 80% de ocupação na rede hoteleira

De acordo com a prefeitura, o evento está empregando mais de 170 pessoas, e a expectativa é de que a rede hoteleira atinja no mínimo 80% de ocupação durante os dias de festival.

A secretária de desenvolvimento econômico e turismo de Cascavel, Raquel Dias, disse ao O POVO que após o período pandêmico as pessoas estão procurando para onde ir, e quer chegar a esse público que ainda não conhece as praias da cidade.

"Nós somos um destino ainda pouco conhecido pelo País, o que nesse caso é uma vantagem, porque isso quer dizer que temos uma experiência nova nas praias a oferecer. A gente espera geração de renda, uma população que se orgulha do lugar que está e que o Ceará entenda que esse não é um festival do município de Cascavel, mas sim o festival de gastronomia do Ceará", concluiu.

O evento de lançamento do festival, no último dia 28, contou com apresentações musicais e cênicas da região, além de um menu degustação dos pratos que vão participar do concurso de gastronomia do festival.

O evento contará com oficinas, concurso de desenho, arena gastronômica, onde o público terá a possibilidade de saborear diferentes receitas à base de sardinha, arena de empreendedorismo, exposições de arte e atrações musicais com nomes como Os Transacionais, Waldonys, Vicente Nery,Sandra de Sá e Lagosta Bronzeada.

Além da apresentação do Festival, a prefeitura lançou novo material com as atrações turísticas da Praia de Águas Belas. O setor turístico é responsável hoje por cerca de 500 empregos locais, segundo a Prefeitura, com destaque para aqueles gerados por barracas de praia e restaurantes, que empregam mais de 200 profissionais.

A entrada no Festival da Sardinha será por meio da doação de um quilo de alimento não perecível, que farão parte da campanha Natal Solidário, levando a distribuição de cestas básicas para famílias necessitadas no distrito.

