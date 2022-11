Salário mínimo terá ganho real entre 1,3% e 1,4%, diz Wellington Dias

Coordenador do novo Governo para o Orçamento, o ex-governador do Piauí explicou que a ideia é fazer a correção anual do salário mínimo com base na média do Produto Interno Bruto (PIB) dos últimos cinco anos

Ganho real do salário mínimo em 2023 deverá ficar entre 1,3% e 1,4% acima da inflação. A afirmação é do coordenador do Governo Lula para o Orçamento, o senador eleito e ex-governador do Piauí, Wellington Dias, um dos nomes cotados para assumir o Ministério da Fazenda.

Nesta quarta-feira, 2, ele explicou que a ideia é fazer a correção anual do salário mínimo com base na média do Produto Interno Bruto (PIB) dos últimos cinco anos.

"Garantir o reajuste do salário mínimo, que já tem uma previsibilidade pela inflação, mas o compromisso, já do primeiro ano, é de implementar a regra da média do PIB dos últimos cinco anos. Como houve queda [do PIB], como houve momentos mais elevados, momentos baixos, provavelmente, vai ficar aí em um patamar de 1,3%, 1,4% de ganho real neste primeiro ano. Mas precisa constar do Orçamento", afirmou Dias, em entrevista à Globonews.

Ele também assegurou a manutenção do Auxílio Brasil no valor de R$ 600 a partir de 1ª de janeiro está garantida.

Esta foi uma das promessas de campanha tanto de Lula, quanto de Bolsonaro, embora, nenhum deles tenha explicado em seu programa de Governo como pretende alcançar a cifra, já que o valor não está previsto no projeto orçamentário enviado pelo governo Jair Bolsonaro.

Dias terá uma reunião nesta quinta-feira, 3, com o relator do Orçamento de 20230 no Congresso, o senador Marcelo Castro (MDB-PI). Também vai participar o coordenador da transição de governo, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin.

