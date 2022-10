Veja como os empresários cearenses reagiram à eleição de Lula

Após o fim da apuração do segundo turno da eleição presidencial, alguns empresários cearenses se manifestaram nas redes sociais sobre o resultado destas eleições, que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 50,90% dos votos válidos.

Um deles foi o senador da República e empresário, Tasso Jereissati, que já havia declarado apoio a Lula logo após o primeiro turno. O tucano parabenizou Lula e Alckmin pela vitória e espera que ambos possam pacificar o Brasil.

Parabenizo o presidente @LulaOficial e o vice @geraldoalckmin pela vitória nas urnas, em uma eleição histórica que fortalece nossa Democracia. Que ambos possam reunificar o País, com um Brasil desenvolvido, justo e humano.

Ticiana Rolim Queiroz, fundadora da Somos Um e diretora de Gente e Impacto Social da C. Rolim Engenharia, também havia declarado apoio ao petista no segundo turno e compartilhou um tweet em seus stories, completando dizendo que é hora de "reconstruir um país dividido".

Já entre os empresários que declaradamente apoiaram o candidato Jair Bolsonaro nestas eleições prevaleceu o silêncio nesta segunda-feira, 31. Um dos poucos a se manifestar foi o empresário Beto Studart.

Crítico feroz de Lula e aliado de primeira hora de Bolsonaro, o ex-presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) mudou o tom adotado durante a campanha e gravou um vídeo reconhecendo o resultado das urnas e falou que o momento agora é de "calma e sabedoria".

"Passou a campanha, o momento Bolsonaro e Lula, e acabou Lula vencendo. E o que nos cabe? Nos cabe agora imaginar um outro lado, em como nós vamos continuar... Esse é o grande segredo: como vamos dar a volta por cima, sem mudar nosso pensamento da ética, da moral, do nosso conhecimento, do cidadão. Pode ser que venham coisas boas, pode acontecer. De repente, num toque de mágica, tenhamos um grande ministério. Pode ser que o Lula use sua cabeça inteligente para fazer algo bom para o Brasil. Eu continuo sendo de direita, com a minha convicção em Bolsonaro, mas isso não quer dizer que eu não acredite no futuro do Brasil. Vamos para frente, amanhã é outro dia", disse em suas redes.

