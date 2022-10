Com vitória de Lula, B3 opera em queda e ações da Petrobras despencam

Repórter no OPOVO

Irna Cavalcante Repórter no OPOVO

10:53 | Out. 31, 2022

A bolsa de valores brasileira, a B3, opera em queda nesta segunda-feira, 31, após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência do Brasil. Às 10h30, o Ibovespa, principal indicador da bolsa brasileira, registrava queda de 1,06%, operando a 113.326,06 pontos. As ações da Petrobras despencam 6,85%.

O Ibovespa abriu o dia cotado em 114.533,14 pontos e caiu para 112.431,37 pontos, por volta das 10h15. Depois disso, voltou a se recuperar chegando aos 113.326,06 pontos.

No cenário doméstico, além da vitória de Lula, a queda expressiva das commodities no exterior contribuem para volatilidade do mercado financeiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tão logo o pregão começou nesta segunda-feira, as ações da Petrobras (PETR4; PETR3) despencaram, chegando a queda de 7,98% (PETR4, preferenciais) e 6,85% (PETR3, ordinários). Às 10h30, os papéis estavam cotados a 30,39.

Dólar também opera em alta

O dólar comercial também opera em alta na manhã desta segunda-feira, 31. Logo após a abertura do pregão, às 9h01, a cotação da moeda norte-americana subiu 2,02% e atingiu R$ 5,40. Porém, às 10 horas, esses ganhos arrefeceram um pouco e o dólar opera a R$ 5,34.

Na sexta-feira, o dólar fechou o dia cotado a R$ 5,30. A leitura de alguns analistas é de que esse sobe e desce logo após o resultado da eleição já era esperado, assim como uma eventual vitória de Lula à presidência. Porém, incertezas sobre a agenda econômica e fiscal do presidente eleito segue sendo motivo de alerta para investidores.

Mais notícias de Economia

Sobre o assunto Projeção da inflação para 2022 varia de 5,60% para 5,61%

Setor público tem superávit primário de R$ 10,746 bilhões em setembro, diz BC

Estimativa de câmbio para 2022 e 2023 permanece em R$ 5,20 no Focus do BC

Expectativa da Selic é mantida em 13,75% para 2022 no Focus do BC

‌

Tags