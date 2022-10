Abono salarial do PIS será pago nesta segunda; veja como consultar

Repórter no OPOVO

07:00 | Out. 17, 2022

O abono salarial complementar começa a ser pago nesta segunda-feira, 17, para cerca de 1,1 milhão de trabalhadores. Os valores de pagamento variam de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano-base de referência.

De acordo com a Caixa Econômica, o valor médio a ser pago é de R$ 398,99, sendo de R$ 101 a R$ 1.212 por parcela.

Os pagamentos abrangem benefícios que foram objeto de revisão de valor, que têm origem judicial ou que não foram retirados durante os calendários já encerrados, entre 2016 e 2020.

Instituído pela Lei 7.998/90, o abono salarial equivale no máximo a um salário mínimo, atualmente R$ 1.212, pago aos profissionais que ganham até dois salários mínimos.

Abono salarial: veja quem tem direito

O PIS é destinado aos trabalhadores do setor privado e é pago na Caixa Econômica Federal. Tem direito ao abono salarial quem recebeu, em média, até dois salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante, pelo menos, 30 dias, no ano-base de pagamento.

Para receber o abono salarial, o trabalhador precisa cumprir alguns requisitos:

Estar cadastrado no PIS há pelo menos cinco anos;

Ter recebido remuneração mensal média de até dois salários-mínimos durante o ano-base;

Ter exercido atividade remunerada para Pessoa Jurídica, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração;

Ter seus dados informados pelo empregador (pessoa jurídica) corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/eSocial.

Saiba como consultar se tem direito ao abono:

A consulta ao abono pode ser feita pelos telefones 111 ou 0800 726 0207. Basta escolher a opção 3, digitar o número do CPF e, na sequência, informar o dia e mês de nascimento.

O trabalhador também pode acessar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, na aba "Benefícios". Mais informações sobre o pagamento estão disponíveis ainda nos aplicativos Caixa Tem e Caixa Trabalhador, no Portal Cidadão e no site da Caixa.

Como é feito o pagamento do abono salarial?

O crédito será feito diretamente em conta que o trabalhador possua na Caixa ou em conta poupança social digital aberta automaticamente em seu nome, que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.

A Caixa informa que, caso não seja possível a abertura da conta digital, o saque poderá ser realizado com o Cartão do Cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, Caixa Aqui ou agências.

As parcelas não creditadas em conta ficarão disponíveis para recebimento até o dia 29 de dezembro.

