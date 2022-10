IBGE abre hoje (17) inscrições para seleção de 635 recenseadores no CE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abre nesta segunda-feira, 16, as inscrições para o processo seletivo de recenseador para o Censo no Ceará. Ao todo, estão sendo ofertadas 635 vagas. A remuneração será de acordo com a sua produção, e a carga horária mínima recomendada é de 25 horas semanais.

As contratações visam atender a demanda de 14 bairros de Fortaleza e 32 municípios cearenses para realização do Censo 2022.

As inscrições seguem até esta quarta-feira, 19, nos próprios postos de coleta do Censo em cada município. De acordo com o IBGE, em Fortaleza, as vagas estão distribuídas por áreas, de modo que os candidatos devem se inscrever diretamente no posto de coleta correspondente ao bairro em que pretende atuar.

O trabalho do recenseador é um contrato temporário até o final da coleta domiciliar, prevista para encerrar em dezembro. Os candidatos selecionados passarão por um treinamento antes de serem contratados para o trabalho de campo.

Para se candidatar ao cargo é necessário ter concluído o ensino fundamental. Os interessados devem comparecer ao local indicado portando documento com foto. Não será cobrada taxa de inscrição.

Concurso recenseador: confira o número de vagas, área de trabalho e local de inscrição

Acarape - 1 vaga - ESCOLA VOCACIONAL - RUA ODMAR DE CASTR0, 92 - CENTRO.

Aquiraz - 20 vagas - RUA JOÃO LIMA, 259, CENTRO (SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO).

Aracoiaba - 2 vagas - CVT ARACOIABA - AV. MANOEL BATISTA DA SILVA, S/N - CENTRO.

Assaré - 4 vagas - RUA DOUTOR PAIVA, 415 - VILA MOTA - ASSARÉ/CE (ANEXO À PREFEITURA)

Banabuiú - 5 vagas - RUA DEMÓCRITO PINTO, 351 - CENTRO

Baturité - 4 vagas - AVENIDA DOM BOSCO, 630 - AGÊNCIA DO IBGE EM BATURITÉ

Canindé - 10 vagas - RUA JOAQUIM MAGALHÃES, 778, 2° ANDAR, SALA 05 - CENTRO.

Caridade - 3 vagas - RUA DR. PLÁCIDO PINHO, 292 - CENTRO

Caucaia - 50 vagas - RUA 2, 105 – PARQUE SOLEDADE-EEIEF PROFISSIONAL BATISTA

Caucaia - 30 vagas - RUA HERIBALDO RODRIGUES, 498 – PARQUE POTIRA- EEIEF ANTÔNIO A. S. FILHO

Chorozinho - 2 vagas - RUA MANUEL DANTAS S/N, CENTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Eusébio - 1 vaga - AVENIDA CORONEL CÍCERO SÁ, 134

Frecheirinha - 1 vaga - AVENIDA NAIR CARNEIRO, S/N – CENTRO. ANEXO II NA CÂMARA MUNICIPAL

Guaiúba - 6 vagas - RUA PEDRO AUGUSTO, 53 - CENTRO, GUAIÚBA

Guaramiranga - 1 vaga - AVENIDA DOM BOSCO, 630 - AGÊNCIA DO IBGE EM BATURITÉ.

Horizonte - 10 vagas - RUA BATURITÉ, 770, CENTRO.

Icapuí - 4 vagas - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MIZINHA - AVENIDA 22 DE JANEIRO, CAJUAIS - ICAPUÍ - CE

Jaguaretama - 2 vagas - RUA MANOEL CARNEIRO, 97 - CENTRO

Maracanaú - 6 vagas - AVENIDA MENDEL STEINBRUCH, No 3473, PAJUÇARA.

Maranguape - 6 vagas - RUA IRMÃ CRISTINA MARIA, 110 - OUTRA BANDA.

Morada Nova - 20 vagas - RUA RITA NUBIA LIMA DOS SANTOS, 201 - CENTRO - SEDE DO IPREMN.

Ocara - 6 vagas - AVENIDA CÍCERO PEREIRA, S/N - CENTRO - EM FRENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL.

Pacatuba - 6 vagas - RUA RAIMUNDO SIQUEIRA, 1819 CENTRO (EEF CRISPIANA DE ALBUQUERQUE).

Paracuru - 4 vagas - RUA ORMEZINDA SAMPAIO, 523. CENTRO- PRÉDIO DO SINE/IDT.

Quixadá - 20 vagas - AV. PLÁCIDO CASTELO, 2150, APTO E - CENTRO

Quixeramobim - 20 vagas - RUA MONSENHOR SALVIANO PINTO, 185 - CENTRO

Quixeré - 9 vagas - RUA EFÍSIO COSTA, No 291.

Russas - 18 vagas - TRAVESSA PEDRO ARAÚJO, SN - BAIRRO IPIRANGA - SALA POLIVALENTE DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO CVT.

São Gonçalo do Amarante - 12 vagas - RUA FRANCISCO DUARTE, SN. - PALESTINA- PRÉDIO DA SECRETARIA DE GOVERNO.

São Luís do Curu - 4 vagas - RUA RACHEL MOREIRA, SN – CENTRO- PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM FRENTE A PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL.

Sobral - 60 vagas - RUA ESTANISLAU FROTA, 262, BAIRRO CENTRO, SOBRAL/CE- AGÊNCIA IBGE

Tianguá - 8 vagas - AV. MOISÉS MOITA, 785 – BAIRRO PLANALTO, SALA FICA DENTRO DA PREFEITURA.

FORTALEZA, CE, BRASIL, 08.10.2022 - IBGE realiza ação na Av. Beira Mar para conscientizar as pessoas sobre a importancia do Censo 2022(Foto: Thais Mesquita/OPOVO) (Foto: THAÍS MESQUITA)



Vagas em Fortaleza:

PAPICU I (BAIRROS: CAIS DO PORTO/VICENTE PINZON) - 40 vagas - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – BARBOSA DE FREITAS 2674 – 4o ANDAR SALA 410

PAPICU II (BAIRROS: PAPICU/ PRAIA DO FUTURO II) - 44 vagas - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – BARBOSA DE FREITAS 2674 – 4o ANDAR SALA 410

MEIRELES III (BAIRROS: SÃO JOÃO DO TAUAPE, FÁTIMA/DIONISIO TORRES) - 10 vagas - AV. PONTES VIEIRA, 832 – SERPRO, BAIRRO SÃO JOÃO DO TAUAPE.

EDSON QUEIROZ (Bairros: EDSON QUEIROZ/ LUCIANO CAVALCANTE/ PARQUE MANIBURA) - 20 vagas - IBGE – AV. TREZE DE MAIO 2901 – BENFICA

LAGOA REDONDA 1 (Bairros: LAGOA REDONDA/SAPIRANGA/SABIAGUABA) - 25 vagas - CLUBE DO IBGE - RUA VALERIA No287 – BARROSO

MESSEJANA E BARROSO - 20 vagas - CLUBE DO IBGE - RUA VALERIA, 287 – BARROSO

BOA VISTA/CASTELÃO/ DIAS MACEDO/SERRINHA/ ITAPERI - 15 vagas - ESCOLA FIGUEIREDO CORREIA – RUA MARECHAL DEODORO, 733 - BENFICA

JOSÉ WALTER E PASSARÉ - 15 vagas - IBGE – AV. TREZE DE MAIO, 2901 – BENFICA

CAMBEBA, CURIÓ, GUAJERU, PQ IRACEMA, JOSÉ DE ALENCAR - 20 vagas - IBGE – AV. TREZE DE MAIO 2901 -BENFICA

ANCURI, COAÇU, PAUPINA, PEDRAS, PQ SANTA MARIA - 30 vagas - CLUBE DO IBGE - RUA VALERIA, 287 – BARROSO

CONJ PALMEIRAS, JANGURUSSU - 15 vagas - CLUBE DO IBGE - RUA VALERIA, 287 – BARROSO

AEROLANDIA, AEROPORTO, ALTO DA BALANÇA, VILA UNIÃO - 9 vagas - ESCOLA FIGUEIREDO CORREIA – RUA MARECHAL DEODORO 733 – BENFICA

PQ SÃO JOSÉ, CANIDEZINHO, PRES. VARGAS - 12 vagas - CEI FRANCISCA DE ABREU LIMA RUA ENG. LUIZ MONTENEGRO N°309/383 – SIQUEIRA

PICI - 5 vagas - IBGE – AV. TREZE DE MAIO 2901 -BENFICA

