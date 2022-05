Preços de produtos do café da manhã variam até 1.395% entre padarias de Fortaleza

A variação de preço de produtos de um café da manhã básico chega a 1.395% entre estabelecimentos em Fortaleza. Isso significa que a depender do local, o consumidor pode chegar a pagar até 1.395% a mais por um mesmo produto básico, como uma xícara de café ou uma porção de sala de frutas. Na prática, isso significa que se uma padaria vende um produto a R$ 2, o mesmo produto é vendido por R$ 29,90 em outro estabelecimento.

A informação foi revelada pelo Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor de Fortaleza (Procon) na manhã desta quarta-feira, 18 de maio. Os dados foram consolidados após monitoramento de preços de um café da manhã básico em uma padaria de cada regional da Capital.

Procon Fortaleza: entenda a pesquisa de preços

O levantamento foi feito entre os dias 2 e 3 de maio e comparou os preços praticados pelos estabelecimentos para 25 produtos disponíveis nos cardápios de cada padaria. A pesquisa monitorou preços dos seguintes alimentos: café, cappuccino, café com leite, achocolatado, suco, salgados, pão, caldos, saladas de frutas.

Os produtos com as maiores variações de preços foram a porção de salada de frutas, cujo preço varia 1.395% a depender do estabelecimento, o pão de queijo, que apresenta variação de 899%, seguido pelo café grande e achocolatado que variam até 400% entre as padarias pesquisadas pelo Procon.



Dos 16 produtos vendidos separadamente para um café da manhã básico em Fortaleza, apenas três registraram variação de preço menor do que 100% na Capital, sendo eles a porção de caldo, que computou variação de 62% entre as padarias da Cidade, o copo de café médio, com variação de 32% e o copo médio de café com leite que varia 10% entre os pontos de venda.

Variação de preços por produto de café da manhã em Fortaleza

Salada de frutas: 1395% com preço médio de R$ 13,33

1395% com preço médio de R$ 13,33 Pão de queijo: 899% com preço médio de R$ 4,10

899% com preço médio de R$ 4,10 Café grande: 400% com preço médio de R$ 3,53

400% com preço médio de R$ 3,53 Achocolatado: 400% com preço médio de R$ 6,59

400% com preço médio de R$ 6,59 Suco: 267% com preço médio de R$ 6,63



267% com preço médio de R$ 6,63 Capuccino grande: 221% com preço médio de R$ 7,27

221% com preço médio de R$ 7,27 Preço do Croissant: 185% com preço médio de R$ 6,89

185% com preço médio de R$ 6,89 Café com leite grande: 172% com preço médio de R$ 4,66



172% com preço médio de R$ 4,66 Salgados variados: 151% com preço médio de R$ 5,15

151% com preço médio de R$ 5,15 Cappuccino pequeno: 134% com preço médio de R$ 4,30

134% com preço médio de R$ 4,30 Café pequeno: 123% com preço médio de R$ 2,66

123% com preço médio de R$ 2,66 Pão carioquinha: 116% com preço médio de R$ 16,23



116% com preço médio de R$ 16,23 Café com leite pequeno: 100% com preço médio de R$ 3,26

100% com preço médio de R$ 3,26 Caldo: 62% com preço médio de R$ 13,70



62% com preço médio de R$ 13,70 Café médio: 38% com preço médio de R$ 4,75

38% com preço médio de R$ 4,75 Café com leite médio: 10% com preço médio de R$ 5,25



A pesquisa realizada pelo Procon monitorou ainda os preços de combos simples para o café da manhã vendidos em todas as 12 padarias pesquisadas, sendo uma em cada regional da Capital. Entre as sete opções compostas por uma bebida e um alimento básico a variação de preço chega 239%, no caso de uma tapioca com manteiga e um copo de café com leite. A menor variação encontrada foi de 121% para uma porção pequena de cuscuz simples acompanhado de um café com leite.

Variação de preços de combos de café da manhã nas padarias de Fortaleza:

Tapioca com manteiga mais café com leite: 239% com preço médio de R$ 10,22

Misto quente com café com leite: 185% com preço médio de R$ 11,86

Pão na chapa com café com leite: 163% com preço médio de R$ 8,06

Tapioca com queijo mais café com leite: 142% com preço médio de R$ 13,93



Cuscuz com queijo mais café com leite: 130% com preço médio de R$ 13,43



Fatia de bolo com café com leite: 122% com preço médio de R$ 8,30

Cuscuz simples com café com leite: 121% com preço médio de R$ 10,59

Os estabelecimentos pesquisados foram:

Padaria Romana, no bairro Carlito Pamplona



Padaria Ideal, no Meireles



Padaria Bolo e Sabores, na Parquelândia



Padaria Empório de Fátima, no bairro de Fátima



Central do Pão, na Granja Portugal



Panificadora Nogueira, na Messejana



Padaria Portitália, no Luciano Cavalcante



Padaria O Pão, no Passaré



Padaria Centerbox, no Jangurussu



Cafer Panificadora, na Maraponga



Super do Povo, no Henrique Jorge



Pão de Mel, na Praia de Iracema

