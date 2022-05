Inflação na Grande Fortaleza avança 0,98% em abril; veja o que ficou mais caro

No contexto nacional, a inflação se agravou 1,06% no mês de abril, apresentando o maior crescimento para o referido mês desde 1996

A disparada de preços nos produtos, alimentos e serviços na Grande Fortaleza se agravou 0,98% na passagem do mês de março para abril. A informação foi revelada nesta quarta-feira, 11 de maio, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e faz parte do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Na prática, a taxa representa um aumento médio de 0,98% no preço de tudo aquilo que for consumido na região.

No contexto nacional, a inflação se agravou 1,06% no mês de abril, apresentando o maior crescimento para o referido mês desde 1996. Em Fortaleza, no acumulado desde janeiro de 2022, a inflação chega a 4,23%.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, oito tiveram alta em abril. Apenas os gastos com habitação apresentaram redução na pesquisa, com -1,14%. Os demais grupos monitorados registraram aumentos entre o 0,06% (Educação) e 1,26% (Vestuário).

Conforme o IBGE, a redução dos gastos com habitação é reflexo do fim da bandeira de escassez hídrica que determinada cobrança extra nas contas de luz do brasileiros. O impacto foi especialmente sentido nas regiões nas quais ainda não houve o reajuste anual da tarifa de energia elétrica cobradas pelas distribuidoras.

Em Fortaleza, conforme cálculo do IPCA, o fim da bandeira tarifária adicional representou uma redução de 3,45% nos gastos dos consumidores fortalezenses. A redução, porém, perde efeito diante do aumento médio de 24,23% nos gastos com energia elétrica sentido pelos consumidores após atualização no preço da tarifa cobrada pela Enel Ceará.

No que diz respeito aos índices regionais, todas as 16 áreas monitoradas registraram agravamento da inflação em abril. A maior variação foi observada na região metropolitana do Rio de Janeiro, com alta de 1,39% e a menor, em Salvador, com ala de 0,67%. No ranking, Fortaleza regista a décima primeira maior alta no IPCA.

Confira o que ficou mais caro na Grande Fortaleza no mês de abril:

Alimentação e bebidas: alta de 1,25%



alta de 1,25% Habitação: redução de 0,27%



redução de 0,27% Artigos de residência: alta de 1,08%



alta de 1,08% Vestuário: alta de 1,47%



alta de 1,47% Transporte: alta de 2,17%



alta de 2,17% Saúde e cuidados pessoais: alta de 1,25%



alta de 1,25% Despesas pessoais: alta de 0,57%



alta de 0,57% Educação: alta de 0,02%



alta de 0,02% Comunicação: redução de 0,38%

