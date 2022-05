Com 250 vagas de emprego, Assaí inaugura 7ª loja em Fortaleza; saiba como se candidatar

As oportunidades serão para a loja do Jóquei Clube, onde antes funcionava o Extra. As inscrições vão até 15 de junho

O Assaí Atacadista anunciou nesta quinta-feira, 12, a abertura de mais de 250 novas vagas de empregos em Fortaleza. As oportunidades são para compor o time da nova loja, a 7ª do grupo na capital cearense, e que ficará no antigo hipermercado Extra na Avenida Senador Fernandes Távora, nº 45, no Jóquei Clube. As inscrições vão até o dia 15 de junho.

De acordo com a empresa, a nova loja gerará até 50% mais postos de trabalho em relação ao antigo estabelecimento. Ex-funcionários do Extra que trabalharam no local e manifestarem interesse em trabalhar no Assaí terão prioridade no processo seletivo e poderão sinalizar a experiência profissional no estabelecimento anterior no link de inscrição.

"Todas as posições de trabalho são efetivas, elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas e níveis de experiência, com funções técnicas, operacionais e de lideranças", informou a empresa.

Quais as vagas de emprego abertas no Assaí Parangaba?

- Chefe de Seção;

- Fiscal de Prevenção de Perdas;

- Repositor de mercadorias;

- Operador de Caixa;

- Fiscal de Caixa;

- Auxiliar de Manutenção;

- Operador de Empilhadeira;

- Auxiliar de Cozinha;

- Açougueiro;

- Auxiliar de Açougue

Como se candidatar para vagas de emprego no Assaí da Parangaba?



Os interessados devem se cadastrar exclusivamente no site https://expansaoassaiparangaba.gupy.io/ até o dia 15 de junho. Para participar do processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. O processo seletivo será realizado de maneira totalmente online.

A companhia diz ainda que a empresa oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado e possui, também, um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional dos colaboradores em todo o País.

"Quando finalizada a obra, a nova loja oferecerá um local totalmente reformado e remodelado – sendo parte da geração mais moderna de unidades do Assaí, que contam com pé direito alto, iluminação sustentável, além de climatização e ambientação renovadas para um momento de compras confortável e acolhedor. "

