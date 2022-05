Vídeo: inflação de abril 2022 é a maior em 26 anos; veja o que ficou mais caro

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, oito tiveram alta em abril. Apenas os gastos com habitação apresentaram redução na pesquisa

A alta de 1,06% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em abril foi a variação mais acentuada para o mês desde 1996, quando o índice foi de 1,26%, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, 11. No mês de abril de 2021, o IPCA tinha sido de 0,31%.

O resultado de abril de 2022 ficou dentro do intervalo das estimativas do mercado, com mediana positiva de 1,00%. Em março, houve avanço de 1,62%. A taxa em 12 meses passou de 11,30% em março para 12,13% em abril, resultado mais elevado desde outubro de 2003, quando estava em 13,98%.

A meta de inflação para este ano perseguida pelo Banco Central é de 3,50%, que tem teto de tolerância de 5%. A taxa acumulada pela inflação no ano até abril ficou em 4,29%.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, oito tiveram alta em abril. Apenas os gastos com habitação apresentaram redução na pesquisa, com -1,14%. Os demais grupos monitorados registraram aumentos entre o 0,06% (Educação) e 1,26% (Vestuário).

Conforme o IBGE, a redução dos gastos com habitação é reflexo do fim da bandeira de escassez hídrica que determinada cobrança extra nas contas de luz do brasileiros. O impacto foi especialmente sentido nas regiões nas quais ainda não houve o reajuste anual da tarifa de energia elétrica cobradas pelas distribuidoras. Nas locais onde o reajuste já foi implementado, tal redução é dissolvida.

*Com Agência Estado

