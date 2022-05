BNB lança programa de renegociação com desconto de até 90%

Campanha já inclui as novas regras previstas no decreto do Governo Federal que flexibilizou a renegociação para quem está inadimplente com os Fundos Constitucionais de Financiamento

O Banco do Nordeste inicia nesta quarta-feira,11 , uma nova campanha de renegociação de dívidas, inclusive, para operações de crédito com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). O programa de refinanciamento já vem em linha com o recente decreto do Governo Federal, do último dia, 9, que flexibilizou as condições de pagamento dos Fundos Constitucionais de Financiamento regionais. Dívidas realizadas há mais de sete anos e que tenham se tornado inadimplentes até 2018 podem ser negociadas com descontos de até 90% para quitação.

Outros benefícios trazidos pelo decreto, referente à Lei 14.166, estão a dispensa de encargos de atraso, multa e mora nestas operações, o que favorece a liquidação ou repactuação da dívida em condições mais vantajosas. Ao optar pela prorrogação, o cliente poderá pagar a dívida em até 10 anos. Nesse caso, os descontos são limitados a 50% do saldo devedor.

O saldo da dívida também passa a ser atualizado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), sem acréscimos, em substituição a outros indicadores. Com a mudança, o cliente ganha a vantagem de ter sua correção feita pelo indicador da inflação e não por outros indicadores setoriais que possam ter sofrido distorções ao longo do tempo.

Segundo o presidente do Banco do Nordeste, José Gomes da Costa, a medida é uma forma de ajudar os empresários durante o período de retomada da economia. “Há uma preocupação em oferecer condições para que os empresários consigam regularizar sua situação e possam realizar novos investimentos. Esses benefícios oferecidos pelo Governo dão oportunidade ao empresário de superar essas situações que tenham comprometido sua adimplência com o FNE”, explica.

O decreto publicado no último dia 9 pelo Governo Federal vale para os bancos administradores dos fundos constitucionais do Norte (FNO), Nordeste (FNE) e Centro-Oeste (FCO). Os administradores desses fundos são, respectivamente, o Banco da Amazônia, o Banco do Nordeste e o Banco do Brasil. As dívidas renegociadas até 31 de dezembro de 2022 terão direito a descontos e bônus maiores. Em alguns casos, o prazo para pagar o financiamento chega a até 2032.

Como aderir?

De acordo com o BNB, os clientes podem aderir aos benefícios diretamente nas agências ou iniciar o contato pelo 0800 728 3030. Podem solicitar a negociação tanto quem está com a operação de crédito totalmente vencida, como que tem apenas parcelas em atraso. O prazo de adesão vai até 31 de dezembro deste ano.





